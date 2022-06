Alex parla di Amici e Non siamo soli. E su un Sanremo 2023 con Luigi...(Video intervista)

Proseguono su All Music Italia le interviste ai concorrenti di Amici 21, la trasmissione di Maria de Filippi che si è conclusa poche settimane fa con la vittoria di Luigi Strangis. Dopo aver avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con il vincitore in conferenza stampa, quest’oggi nostro ospite speciale è stato Alessandro Rina in arte Alex, il secondo classificato dell’ultima edizione del talent.

Alex parla di Amici e del possibile Sanremo con Luigi

Nel corso della nostra intervista il giovane artista si è aperto parlando di tutto quello che ha imparato nel corso dell’esperienza al talent e di come è cresciuto. Il cantante ha avuto solo belle parole nei confronti della scuola, grazie alla quale si è fatto le ossa e si è fatto conoscere al grande pubblico. Qui Alex ha potuto collaborare con grandi artisti, come Giordana Angi e Michele Bravi, che hanno contribuito alla scrittura di alcuni pezzi inclusi nel suo primo EP, Non siamo soli.

Per l’occasione abbiamo anche chiesto ad Alex quale fosse oggi il rapporto con Luigi, con cui si è “beccato” in diverse occasioni. Ci sono, a proposito, alcuni siti di gossip che hanno lasciato intendere che potremmo vedere presto i due insieme sul palco del Festival di Sanremo 2023. Per il momento è ancora troppo presto per fare previsioni di sorta, quel che è certo è che Alex e Luigi si vogliono ancora bene, per quanto siano evidentemente molto diversi.

Alex, dal canto suo, sarebbe portato più che altro a partecipare al Festival tutto da solo e non certo in coppia. Ma all’evento musicale mancano ancora molti mesi e la sua opinione potrebbe, perché, no, cambiare.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, Alex sarà impegnato in questi giorni nel suo primo vero instore tour. Sono inoltre in programma date live, delle quali però (per ora) non è dato sapere i dettagli

Qui sotto potete recuperare il video integrale della nostra intervista ad Alex.