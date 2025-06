Eurovision: Roberto Sergio (San Marino RTV) critico contro la poca trasparenza di giurie e televoto

Eurovision e San Marino. Si è tenuta oggi, presso gli studi di San Marino RTV, una conferenza stampa pubblica in cui sono stati presentati il nuovo logo e l’identità grafica del broadcaster, uniti all’annuncio della nuova numerazione unificata (dal prossimo 16 giugno, infatti, il canale sarà visibile solo sul canale 550 di Tivùsat, Sky e digitale terrestre) e delle novità di palinsesto per la prossima stagione televisiva.

A margine di questo incontro, si è tornati a parlare dell’ultima edizione di Eurovision Song Contest – svoltasi a Basilea (Svizzera), dal 13 al 17 maggio scorso – in cui San Marino si è classificata al 26° e ultimo posto della finale con il brano Tutta l’Italia, interpretato da Gabry Ponte.

Dopo averlo già fatto in un’intervista su Il Sole 24 Ore uscita venerdì 13 giugno, il direttore generale di SMRTV Roberto Sergio ha nuovamente espresso la sua forte contrarietà rispetto al risultato di Gabry Ponte e criticato fortemente l’EBU e l’organizzazione del contest per una supposta “poca trasparenza” nei risultati di giurie e televoto.

Queste le parole di Sergio:

“Io credo che ci sia un problema nella relazione tra i piccoli stati e l’EBU. Ho la sensazione – e in questo caso posso dire, dopo averla vissuta in prima persona, la certezza – che non ci sia un gran rispetto nei confronti dei piccoli stati. Questo lo dimostrano tante incongruenze e tante assenze di sensibilità che ci sono (…) quando si va a vedere come i piccoli stati escono dalle graduatorie e dalle classifiche, a prescindere dalla qualità del progetto e dell’offerta che viene fatta.

Da un lato c’è da dire che contestare – ma non siamo stati gli unici, sono parecchi stati, anche grandi – le modalità di voto è un tema. I membri della giuria sono sconosciuti a tutti, personaggi mai visti né sentiti di cui spesso non si sa nemmeno chi sono… che danno delle votazioni che sono incomprensibili, perché voglio dire… è vero che è soggettivo il valore di un prodotto musicale, però è anche vero che nella soggettività poi c’è comunque un’omogeneità di consensi verso ciò che è più bello e che piace di più (…) Vedere che nazioni come la Gran Bretagna (NdA: che all’Eurovision gareggia come Regno Unito), o la Svizzera, prendono voti altissimi dalle giurie e poi dal voto popolare zero, forse significa che c’è qualcosa che non quadra (…)

Io credo che una delle cose che San Marino sicuramente dovrà fare è entrare in una relazione diretta, forte e continuativa con gli stati più piccoli, iniziare un ragionamento comune perché questo potrà dare maggior forza a tutti noi rispetto all’evento e a chi governa questo evento. Ragionevolmente faremo di tutto per esserci in futuro, ma ci devono essere delle garanzie.”