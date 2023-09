Warner Music Italy prima in 7 classifiche discografiche su 8. Una rinascita che non può essere ignorata

Qualcosa nell’equilibrio della discografia italiana nel 2023 è cambiato. L’arrivo in Warner Music Italy di una nuova dirigenza e, di conseguenza, di un nuovo team di lavoro (che si è andato ad affiancare ad alcuni elementi fondamentali della vecchia gestione) e di nuovi artisti ha portato la major di piazza della Repubblica a Milano a tornare, ad essere competitiva sul mercato.

Non sottolineare quello che sta accadendo dopo anni di predominio di Sony Music Italy e Universal Music Italy che, sia chiaro, continuano a mantenere l’ampia maggioranza nelle classifiche italiane, è impossibile.

Quindi dobbiamo tenere presenti due fattori. Da una parte da maggio scorso Warner si è dimostrata la label più forte in Italia sulle hit ma il dominio di mercato delle altre due major è totalmente superiore viste anche le grandi quote di mercato che possiedono, il catalogo e i grandi successi messi a segno negli ultimi anni.

Fatta questa dovuta premessa se prendiamo le principali classifiche musicali di questa settimana, da quelle di vendita della FIMI a quelle radio EarOne, passando per TikTok e Shazam, Warner Music Italy trionfa in 7 classifiche su 8. Cede il passo solo su TikTok dove il rinnovato successo di “Insta Love“, brano di Marracash e Gué del 2016, ha portato il duo di Island Records/Universal Music ad occupare il primo posto.

Questi sono i risultati di questa settimana:

Primo posto classifica FIMI album: “Dedicato a noi” di Ligabue

Primo posto classifica FIMI singoli: “Italodisco” dei The Kolors

Primo posto classifica FIMI vinili: “Dedicato a noi” di Ligabue

Primo posto classifica Radio EarOne generale: “Ragazza sola” di Annalisa

Primo posto classifica Radio EarOne italiana: “Ragazza sola” di Annalisa

Primo posto classifica Radio EarOne internazionale: “Mercy” di The Blessed Madonna Feat. Jacob Lusk

Primo posto classifica Shazam: “Mercy” di The Blessed Madonna Feat. Jacob Lusk

Con il primo posto di Ligabue negli album la Warner ha portato a casa la sua terza prima posizione nella classifica FIMI album del 2023, tutte consecutive in un annata in cui Sony Music ha dominato fino a fine agosto con ben 4 primi posti negli album.

Il ritorno al primo posto dei The Kolors ha invece portato a 12 i primi posti nei singoli su 39 settimane totali ad oggi e l’exploit di Annalisa, prima nelle radio con “Ragazza sola“, ha siglato la potenza dei singoli Warner in radio e l’ottimo lavoro del team che è riuscito a piazzare alla #1 di EarOne sei brani differenti per un totale di 17 settimane al vertice su 39.

Il cambiamento portato in scena, sopratutto dall’estate in poi, da Pico Cibelli, Gianluca Guido, Marco Masoli, Eleonora Rubini e tutto il team Warner Music è ancora più evidente se si va ad osservare la situazione nelle varie classifiche nelle prime 39 settimane del 2022 dove Warner aveva conquistato solo un primo posto in radio, con un brano internazionale tra l’altro, mentre non erano presenti primi posti tra i singoli e due, uno italiano e uno internazionale, negli album (Irama e Muse).

Numeri che parlano chiaro… Warner Music ha tutta l’intenzione di tornare ad essere competitiva, anzi si può dire che lo ha già fatto.