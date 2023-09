Insta Lova torna virale su TikTok. Marracash e Guè rilanciano in radio il loro singolo del 2016

Sono passati già 7 anni da quando Insta Lova, secondo singolo estratto da Santeria, era stato lanciato in radio da Marracash e Guè.

Ed ora, il celebre singolo, torna virale su TikTok conquistando proprio questa settimana il numero 1 della classifica della piattaforma!

Un caso raro, se non unico almeno in Italia, di rilancio di un singolo (resurgent track) dopo così tanto tempo grazie alla nuova notorietà conquistata grazie ai social network. Ma non solo, anche il Marrageddon di Milano dello scorso sabato (che replicherà il 30 settembre a Napoli) ha contribuito a rendere ancora popolare, soprattutto tra la Gen Z, Insta Lova.

Successo anche nello streaming, dove la scorsa settimana, rientravano prepotentemente nella TOP100 di FIMI alla posizione nr. 40.

Insta Lova fu scelta da Marracash e Guè come singolo estivo e noi ne parlammo qui. E vogliamo usare ancora la stessa immagine di copertina che avevamo scelto 7 anni fa.

Il brano era stato accompagnato da un video che oggi è tra i 47 video musicali più visti su YouTube.

MARRACASH & GUè – INSTA LOVA – VIDEO

L’album Santeria è stato pubblicato il 24 giugno 2016.

Comprende 15 tracce, a cui se ne aggiungono altre 6 disponibili nella Voodoo Edition uscita nel novembre successivo. Sono stati etratti 3 singoli oltre a Insta Lova: Nulla accade (7/6/2016), Ninja (15/11/2016) e Scooteroni rmx con Sfera Ebbasta (19/12/2016).

Successivamente, nel 2017, fu pubblicato Santeria Live, registrato durante uno dei tre concerti tenuti all’Alcatraz di Milano da Marracash e Guè.