Soundreef, decisione rivoluzionaria della Corte di Giustizia Europea

Entità di gestione indipendente di primo piano in Europa, con una rete di raccolta pienamente operativa, Soundreef celebra la decisione della Corte di Giustizia Europea di aprire il mercato italiano della gestione del diritto d’autore alle Entità di Gestione Indipendenti a scopo di lucro: una vittoria alquanto significativa per il diritto degli autori, compositori ed editori a scegliere da chi farsi rappresentare nel settore della gestione dei diritti d’autore.

“Con la sua sentenza, la Corte risponde che la normativa nazionale italiana di cui trattasi, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi.

La Corte sottolinea che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito. Di conseguenza, la Corte rileva che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell’Unione”.

Questa decisione della Corte di Giustizia Europea sottolinea dunque l’importanza di un mercato liberalizzato, che accoglie anche entità private, promuovendo l’innovazione e offrendo ai titolari dei diritti opzioni di gestione migliorate.

Inoltre, la corretta applicazione della direttiva renderà l’Italia ancora più competitiva rispetto ai mercati esteri e sosterrà la crescita dell’intero settore, grazie all’apertura agli investimenti (potenziali) esteri che, attratti dagli ottimi risultati della nostra discografia, porteranno risorse, practice e opportunità nuove per i nostri artisti.

quali artisti include il repertorio amministrato da soundreef?

Soundreef rappresenta ad oggi 43.000 autori, compositori ed editori nel mondo, di cui 26.000 provenienti dall’Italia e 15.000 affiliati a SESAC Performing Rights, società di gestione americana tra le dieci più grandi al mondo, per la quale Soundreef raccoglie i diritti in Italia da 1° gennaio 2024.

