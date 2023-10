SESAC Performing Rights sceglie Soundreef per la gestione dei diritti in Italia

A partire dal 1° gennaio 2024 sarà Soundreef a rappresentare il vasto repertorio di SESAC Performing Rights.

Un cambiamento storico, che vede per la prima volta una delle dieci più grandi collecting society del mondo ritirare il mandato ad un’altra società di gestione collettiva europea per affidare i diritti da essa rappresentati ad un ente di gestione indipendente.

“Siamo entusiasti di collaborare con Soundreef per rappresentare il repertorio dei nostri affiliati in Italia. SESAC è da sempre interessata a migliorare l’efficienza e a massimizzare i ricavi da diritto d’autore che spettano ai nostri affiliati. Questo accordo con Soundreef è in linea con questa missione“, ha affermato il Presidente e COO di SESAC Performing Rights Scott Jungmichel.

L’International President di SESAC Performing Rights Alexander Wolf ha poi aggiunto: “Collaborare con un’azienda tecnologicamente avanzata come Soundreef per gestire il repertorio di SESAC Performing Rights e i diritti meccanici di Harry Fox è un altro importante passo per migliorare la nostra piattaforma internazionale, seguendo le orme della nostra joint venture Mint con SUISA, la nostra partnership con Gresham in Africa e la nostra collaborazione con le società asiatiche attraverso AAMRO“.

L’accordo tra Soundreef e SESAC Performing Rights

Questa importante accordo conferma il posizionamento di Soundreef come solida alternativa in Italia – sesto mercato musicale più grande al mondo in base ai dati di raccolta globali CISAC – e rappresenta un’importante svolta nel mercato del copyright, anticipando una nuova era di collaborazioni internazionali e rafforzando la posizione di Soundreef nel mercato europeo dei diritti musicali.

“Siamo profondamente grati a SESAC per averci affidato questa responsabilità“, ha dichiarato il CEO di Soundreef Davide d’Atri. “Il nostro impegno è volto a raggiungere risultati sempre più performanti e a garantire il continuo successo dell’eterogeneo e talentuoso gruppo di creatori musicali rappresentati da SESAC. Crediamo di poter offrire un prodotto basato su tecnologie in continua evoluzione, che possano portare risultati significativi ai titolari dei diritti“.

il repertorio di SESAC Performing Rights

Fondata nel 1930, SESAC Performing Rights concede attualmente in licenza l’esecuzione pubblica di migliaia di hit mondiali del suo prestigioso catalogo di autori ed editori, che include nomi quali Bob Dylan, Neil Diamond, Kurt Cobain, Axl Rose, i tre membri dei Green Day, David Crosby, Ariana Grande e molti altri.

SESAC rappresenta inoltre le musiche di alcune delle serie televisive più celebri – tra cui Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, Dr. House, A Million Little Things, Manifest, Seinfeld e Modern Family – ed è la società a cui si sono affidati molti dei compositori cinematografici e televisivi più ricercati di Hollywood, tra cui Christophe Beck, Danny Lux, The Newton Brothers, Jon Ehrlich, Jason Derlatka, Gabriel Mann, Lili Haydn e Guillermo Brown.

il repertorio di soundreef

Fondata nel 2012, Soundreef rappresenta oltre 43.000 autori e editori a livello globale, di cui 26.000 italiani. Il repertorio include star nazionali e internazionali (Gigi D’Alessio, J-AX, Laura Pausini, Ultimo, Alejandro Sanz e Sfera Ebbasta), autori storici e contemporanei (Giancarlo Bigazzi, Maurizio Fabrizio, Takagi & Ketra e Federica Abbate), alcuni tra i più importanti nomi del rap italiano e compositori per film e televisione.