Geolier e SSC Napoli, Golden Boys prende in mano l’intrattenimento delle partite al Maradona per la stagione 2025/2026

La società fondata da Geolier e dal fratello Gaetano guiderà la direzione artistica delle gare casalinghe

Geolier con la società Golden Boys firma la partnership con SSC Napoli per l’intrattenimento al Maradona
SSC Napoli annuncia una nuova partnership con Golden Boys, la società fondata dai fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geolier. L’accordo riguarda la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe della squadra azzurra.

Una nuova avventura, questo volta imprenditoriale, per il rapper che negli ultimi anni ha letteralmente conquistato la scena musicale.

Geolier e Golden Boys firmano il matchday azzurro

Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo, trasformando ogni partita in un evento che unisce calcio, musica e spettacolo.

La società, creata per sviluppare progetti nel settore musicale e degli eventi, porta così l’esperienza e la visione di Geolier anche nello stadio della sua città. L’artista partenopeo aveva già collaborato con il Club alla colonna sonora del film Sarò con te ed è stato protagonista delle feste scudetto del 2023 e del 2025.

Il debutto contro il Cagliari

Il primo appuntamento si è svolto sabato 30 agosto, in occasione della gara interna contro il Cagliari. In consolle era presente il dj resident Enrico Maria con speaker Timo Suarez.

Durante la stagione si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona e a rendere ogni gara un’esperienza unica per i tifosi.

Contestualmente all’annuncio, la SSC Napoli ha ringraziato Daniele Decibel Bellini, storica voce del Maradona, per il contributo offerto nel raccontare alcuni dei momenti più iconici della storia recente del Club.

