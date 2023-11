AssoConcerti, siglato a Roma un importante accordo con la SIAE

Martedì 31 ottobre, a Roma, AssoConcerti – associazione di categoria che riunisce i maggiori produttori ed organizzatori di spettacoli di musica dal vivo in Italia – ha siglato un importante accordo con la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).

L’agreement si fonda sul riconoscimento del ruolo di AssoConcerti come realtà associativa che rappresenta, sia in termini di fatturato sia in termini di presenza di pubblico, oltre l’80% del mercato dei concerti italiani.

Ed ecco che, in base all’accordo, gli associati potranno ora usufruire di particolari condizioni nell’utilizzo del repertorio tutelato da SIAE, impegnandosi però a contrastare l’utilizzo abusivo delle opere che godono di tutela legale grazie al diritto d’autore e il secondary ticketing.

“L’ufficializzazione del rapporto tra la nostra Associazione, neonata ma già preponderante sul mercato, e la S.I.A.E., principale Ente preposto alle attività di tutela, intermediazione e gestione dei diritti d’autore sancisce l’inizio di un legame estremamente importante che ha basi solide e obiettivi comuni“, ha dichiarato il Presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia.

AssoConcerti: l’accordo con la SIAE

Nei suoi primi quattro mesi di attività AssoConcerti si è già messa al lavoro su diversi fronti, che sottendono tutti alla sua mission, che è la promozione e lo sviluppo – sia in Italia che all’estero – della diffusione della musica in generale e di quella popolare contemporanea italiana in particolare.

Le attività dell’Associazione – che rappresenta e tutela gli interessi degli operatori e delle imprese del settore della musica dal vivo e promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle loro professionalità – sono infatti focalizzate sul ruolo essenziale della musica e, più in generale, della cultura nell’arricchire il tessuto sociale e civile delle realtà locali e nazionali.

Ed ecco che AssoConcerti si è già posta come interlocutore attivo dei Ministeri di competenza, partecipando – presso la Commissione Cultura della Camera – alla discussione sul tema delle disposizioni per la valorizzazione e la tutela del Made in Italy e all’insediamento presso il Ministero per le Disabilità del Tavolo di Lavoro che dovrà predisporre un protocollo che fissi gli standard per garantire l’accessibilità e la fruibilità degli eventi e degli spettacoli dal vivo alle persone portatrici di disabilità.

La prima Assemblea Generale delle società che ad oggi hanno aderito ad AssoConcerti è stata fissata per il 22 novembre a Milano.