A tutela della musica live nasce Assoconcerti. Un barlume di luce anche per gli artisti emergenti e i Live club?

È nata negli scorsi giorni Assoconcerti, la nuova associazione che si occuperà di tutelare la musica live in Italia e non solo.

L’Associazione sarà presentata ufficialmente a settembre 2023. Il suo fine è quello di promuovere e sviluppare la diffusione della musica in genere, e in particolare quella popolare contemporanea italiana, sia in Italia che all’estero, sottolineando il ruolo determinante della musica e della cultura per l’arricchimento del tessuto sociale e civile delle realtà locali e dell’intero Paese.

Per questo l’Associazione eserciterà le funzioni di rappresentanza ed assistenza degli operatori della musica dal vivo in tutte le sedi legislative, contrattuali e sindacali e nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

Sicuramente il mondo della musica può solo che gioire della nascita di Assoconcerti vista anche la situazione della musica dal vivo dopo la pandemia da Covid19.

Il settore soffre infatti di tantissime problematiche che qui su All Music Italia abbiamo spesso evidenziato negli ultimi anni (per esempio qui). Problemi che coinvolto non tanto i live dei grandi artisti italiani, quelli sono ripartiti in pompa magna (qui i 1.500 concerti dell’estate 2023) ma per quel che riguarda gli artisti emergenti.

La pandemia ha infatti portato alla chiusura in tutta Italia di quasi tutti i locali di musica live andando a rendere desolato un panorama, quello italiano, che già rispetto all’estero manca di attenzione da parte delle istituzioni e del grande pubblico.

Mentre all’estero, a Londra, giusto per fare un esempio, è la normalità entrare in un locale/pub e ascoltare la musica INEDITA di artisti emergenti, in Italia i gestori dei locali preferiscono, anche per via del pubblico, live con sole cover (o maggioranza di cover) e spesso sottopagano gli artisti chiedendo di essere loro stessi a portare pubblico come se la musica live non fosse un servizio che i locali forniscono ai propri clienti.

Speriamo che Assoconcerti possa agire anche in tale senso.

Tra gli associati hanno già aderito tutti i più importanti promoter italiani, tra cui:

A.C. s.r.l.

Ambaradan Srls

BPM Concerti s.r.l.

Color Sound srl

Comcerto Srls

DI & GI s.r.l.

Esse Concerti srl

Friends & Partners Spa

FVG Live Srl

G.F. Entertainment

Gruppo Carramusa Srl

Habita Srl

International Music and Arts srl – Master’s Voice Srl

Live Nation 2 Srl

Live Nation 3 Srl

Musica Grandi Produzioni Srl

Producteam Srl

Show Net Srl

Sol Eventi srl

Studio’s Programmazione Spettacoli srl

The Base srl

Trident Music Srl

Vertigo Srl

Vivo Concerti Srl

Zed Entertainment’s World Srl

Alla Presidenza di Assoconcerti è stato nominato Bruno Sconocchia, già manager e organizzatore di eventi per alcuni dei maggiori artisti della storia della musica italiana, tra cui Fabrizio De André, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Zucchero, i Pooh e Lucio Dalla.