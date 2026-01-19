19 Gennaio 2026
DISCOGRAFIA
Altafonte Italia: il bilancio del 2025 e l’ingresso di Tony Colombo nel roster

L'etichetta chiude l'anno con una crescita del 23%.

Tony Colombo entra nel roster di Altafonte Italia
Altafonte Italia chiude un 2025 di consolidamento e si proietta nel 2026 con un nuovo assetto strategico e un’acquisizione di rilievo per il proprio roster.

L’anno appena concluso ha fatto registrare per l’etichetta una crescita del 23%, sostenuta da uno sviluppo costante dell’audience e da una struttura manageriale rafforzata sotto la guida di Miguel Martorell e Alex Schiavo (Co-Directors per i mercati Europa e Latam).

Il nuovo anno si apre con l’ingresso ufficiale nel roster di Tony Colombo. Un’operazione definita poco prima della pausa natalizia e che ha trovato immediato riscontro nei dati di mercato. Il nuovo album dell’artista, Predestinato, ha debuttato infatti al quarto posto della Classifica Generale Album & Compilation FIMI e in seconda posizione tra i supporti fisici (Vinili, CD e Musicassette), totalizzando oltre 2.8 milioni di streaming su Spotify nella prima settimana.

“Questo album nasce dal cuore, è una confessione e un atto d’amore verso la musica e verso le persone che mi sostengono da sempre”, ha dichiarato l’artista, che ha posizionato anche tre brani (Nel bene e nel male, T’amo pure si nun staje cu mme, Tu nun ce staje) nelle tendenze di YouTube.

Altafonte Italia: il modello “boutique” e le prospettive 2026

L’ingresso di Tony Colombo, che segue il recente progetto legato a Franco Califano, si inserisce in una strategia che mira a valorizzare artisti con un rapporto diretto e consolidato con la propria fanbase. Giulia Giampietro, Country Manager di Altafonte Italia, sottolinea l’approccio dell’etichetta: “Altafonte Italia continua a sostenere il modello di vera boutique discografica. Gli artisti hanno bisogno di cura e di costruire una relazione autentica con la propria realtà, soprattutto in un periodo di sovrapproduzione musicale”.

Oltre ai risultati commerciali, il 2025 di Altafonte è stato caratterizzato da riconoscimenti internazionali, tra cui diverse nomine ai Latin Grammy Awards. Per il 2026, l’etichetta punta a un ulteriore rafforzamento del roster, mantenendo una visione di lungo periodo che coniuga la struttura internazionale con un’attenzione artigianale allo sviluppo dei singoli progetti discografici.

 

