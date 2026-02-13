13 Febbraio 2026
Massimiliano Longo
Classifiche FIMI settimana 7 – 2026: Bad Bunny invade la Top 100, Laura Pausini guida il fisico. Kid Yugi resta al vertice

Dopo la vittoria del Grammy risale l'album di bad bunny.

Bad Bunny, Laura Pausini e Kid Yugi protagonisti delle classifiche FIMI settimana 7 2026
Classifiche di vendita FIMI settimana 7 – 2026: Bad Bunny domina i singoli con 10 brani in Top 100, Laura Pausini debutta al numero uno nel fisico, mentre Kid Yugi resta centrale negli album.

C’è un dato che racconta più di tutti la settimana 7 del 2026: Bad Bunny piazza dieci brani nella Top 100 singoli FIMI, tre dei quali in Top 10. Un’invasione vera e propria che ridisegna lo streaming italiano.

Parallelamente, nel formato fisico è Laura Pausini a prendersi la scena: Io canto 2 debutta direttamente al numero uno tra CD e vinili, confermando quanto il pubblico storico continui a fare la differenza nelle vendite tradizionali.

Negli album, invece, tiene il vertice Kid Yugi, mentre l’urban italiano continua a presidiare la parte alta della classifica.

Di seguito le classifiche complete FIMI Album, Singoli e Supporto fisico della settimana 7 del 2026.

