2 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
2 Gennaio 2026

Olly e il miracolo Emma: le classifiche FIMI aprono il 2026 tra conferme e ritorni virali

La fine delle feste "pulisce" la Top 100: ne approfitta il fenomeno Tony Pitony.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Classifiche FIMI settimana 1 2026: Olly primo negli album, Emma prima nei singoli e Pink Floyd nel fisico.
Condividi su:

Le classifiche FIMI della settimana 1 del 2026 sanciscono ufficialmente la fine delle festività. Con l’uscita di scena dei classici natalizi, è Tutta vita (sempre) di Olly a riprendersi la corona di album più venduto in Italia, mentre tra i singoli svetta L’amore non mi basta di Emma.

Il mercato discografico apre l’anno nel migliore dei modi, con una Top 10 profondamente rinnovata che vede il ritorno prepotente dell’urban e del pop nazionale.

Il podio degli album è interamente occupato da artisti italiani: alle spalle di Olly troviamo infatti Ultimo con Ultimo Live Stadi 2025 e Gemitaiz con Elsewhere. Si segnala inoltre l’importante risalita di Geolier, che recupera tredici posizioni piazzandosi alla numero cinque, mentre il crollo più vistoso è quello di Michael Bublé, che scivola dalla vetta fino alla posizione numero 19.

CLASSIFICA FIMI ALBUM settimana 1 – La Top 20

La rilevazione della prima settimana dell’anno vede un massiccio rientro di titoli che hanno segnato gli ultimi anni. La nuova entrata più alta è firmata da David Guetta con New Year’s Eve Party alla posizione numero 58. Debutta alla #61 anche Alex Warren con You’ll Be Alright, Kid.

  1. OllyTutta vita (sempre) (Epic / Sony Music) (+1)
  2. UltimoUltimo Live Stadi 2025 (Ultimo Records / Believe) (+4)
  3. GemitaizElsewhere (Tanta Roba / Sony Music) (+1)
  4. PakyGloria (Glory / Atlantic / Warner Music) (+1)
  5. GeolierDio lo sa – Atto II (Warner Music) (+13)
  6. Bad BunnyDebí tirar más fotos (Rimas / The Orchard) (+25)
  7. Cesare CremoniniCremonini Live25 (EMI / Universal Music) (+2)
  8. ErniaPer soldi e per amore (Island / Universal Music) (+5)
  9. Kid YugiTutti i nomi del diavolo (EMI / Universal Music) (-1)
  10. Artie 5iveLa Bellavita (Warner Music) (+11)
  11. Sfera Ebbasta & ShivaSantana Money Gang (Cupido / Universal Music) (+4)
  12. Pink FloydWish You Were Here (50th Anniversary Edition) (Legacy / Sony Music) (-9)
  13. AnnalisaMa io sono fuoco (Warner Music) (+3)
  14. LazzaLocura (Island / Universal Music) (+6)
  15. Pinguini Tattici NucleariHello World (Epic / Sony Music) (+12)
  16. AnnaVera Baddie (EMI / Universal Music) (+20)
  17. BreshMediterraneo (Epic / Sony Music) (+13)
  18. MarracashPersona (Island / Universal Music) (+4)
  19. Michael BubléChristmas (Warner Music) (-18)
  20. Various ArtistsKpop Demon Hunters (O.S.T.) (Island / Universal Music) (+13)

Cliccate in basso su continua per la classifica dei singoli.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Scaletta L'Anno che Verrà 2026: Marco Liorni sul palco di Catanzaro per il Capodanno Rai 1. 2

L'Anno che Verrà 2026: scaletta, cantanti e ospiti del Capodanno Rai 1
Scaletta Capodanno in Musica 2026: Federica Panicucci e Fabio Rovazzi sul palco di Bari per il Capodanno Mediaset. 3

Scaletta Capodanno in Musica 2026: i cantanti stasera su Canale 5
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giusy Ferreri annuncia il nuovo singolo Musica Classica scritto da Davide Mogavero. 5

Giusy Ferreri apre il 2026: arriva "Musica Classica" (e c'è lo zampino di un altro ex X Factor)
Fausto Lama (Zanardelli) posa per il debutto solista dopo i Coma_Cose con il brano a tanto così. 6

Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con "a tanto così", il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore
Kid Yugi – testo e significato Push It feat Anna 7

Kid Yugi e Anna insieme in Push It, il nuovo singolo che apre il 2026
New Music Friday 2 gennaio: singoli più attesi settimana 1/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Illustrazione pop art di Capodanno 2026 con concerti in piazza in Italia, fuochi d’artificio e musica live 10

Capodanno 2026: la guida completa ai concerti in piazza (Regione per Regione)

Cerca su A.M.I.