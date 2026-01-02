Olly e il miracolo Emma: le classifiche FIMI aprono il 2026 tra conferme e ritorni virali

Le classifiche FIMI della settimana 1 del 2026 sanciscono ufficialmente la fine delle festività. Con l’uscita di scena dei classici natalizi, è Tutta vita (sempre) di Olly a riprendersi la corona di album più venduto in Italia, mentre tra i singoli svetta L’amore non mi basta di Emma.
Il mercato discografico apre l’anno nel migliore dei modi, con una Top 10 profondamente rinnovata che vede il ritorno prepotente dell’urban e del pop nazionale.
Il podio degli album è interamente occupato da artisti italiani: alle spalle di Olly troviamo infatti Ultimo con Ultimo Live Stadi 2025 e Gemitaiz con Elsewhere. Si segnala inoltre l’importante risalita di Geolier, che recupera tredici posizioni piazzandosi alla numero cinque, mentre il crollo più vistoso è quello di Michael Bublé, che scivola dalla vetta fino alla posizione numero 19.
CLASSIFICA FIMI ALBUM settimana 1 – La Top 20
La rilevazione della prima settimana dell’anno vede un massiccio rientro di titoli che hanno segnato gli ultimi anni. La nuova entrata più alta è firmata da David Guetta con New Year’s Eve Party alla posizione numero 58. Debutta alla #61 anche Alex Warren con You’ll Be Alright, Kid.
- Olly – Tutta vita (sempre) (Epic / Sony Music) (+1)
- Ultimo – Ultimo Live Stadi 2025 (Ultimo Records / Believe) (+4)
- Gemitaiz – Elsewhere (Tanta Roba / Sony Music) (+1)
- Paky – Gloria (Glory / Atlantic / Warner Music) (+1)
- Geolier – Dio lo sa – Atto II (Warner Music) (+13)
- Bad Bunny – Debí tirar más fotos (Rimas / The Orchard) (+25)
- Cesare Cremonini – Cremonini Live25 (EMI / Universal Music) (+2)
- Ernia – Per soldi e per amore (Island / Universal Music) (+5)
- Kid Yugi – Tutti i nomi del diavolo (EMI / Universal Music) (-1)
- Artie 5ive – La Bellavita (Warner Music) (+11)
- Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang (Cupido / Universal Music) (+4)
- Pink Floyd – Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) (Legacy / Sony Music) (-9)
- Annalisa – Ma io sono fuoco (Warner Music) (+3)
- Lazza – Locura (Island / Universal Music) (+6)
- Pinguini Tattici Nucleari – Hello World (Epic / Sony Music) (+12)
- Anna – Vera Baddie (EMI / Universal Music) (+20)
- Bresh – Mediterraneo (Epic / Sony Music) (+13)
- Marracash – Persona (Island / Universal Music) (+4)
- Michael Bublé – Christmas (Warner Music) (-18)
- Various Artists – Kpop Demon Hunters (O.S.T.) (Island / Universal Music) (+13)
