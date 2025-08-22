22 Agosto 2025
di
Lorenza Ferraro
Classifiche di vendita
22 Agosto 2025

Classifiche FIMI 34: Olly e Alfa regnano incontrastati, ma… attenzione ad Anna!

Cioffi, dal canto suo, entra per la prima volta in carriera nella Top 100 singoli con il brano "Sola (Ti Amo)"

di Lorenza Ferraro
classifica di vendita FIMI 34 2025
Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 34/2025.

In attesa dell’arrivo dei nuovi album, anche questa settimana nelle classifiche FIMI regna la calma con Olly e Alfa stabili nelle prime due posizioni, mentre Geolier spodesta Sfera Ebbasta & Shiva, conquistando il gradino più basso del podio con Dio Lo Sa.

Classifica FIMI album: settimana 34/2025

  1. Tutta vita – Olly (=)
  2. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa (=)
  3. Dio lo sa – Atto II – Geolier (+2)
  4. Locura – Lazza (+4)
  5. Debí tirar más fotos – Bad Bunny (-1)
  6. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva (-3)
  7. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo (=)
  8. Mediterraneo – Bresh (-2)
  9. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari (=)
  10. La bellavita – Artie 5ive (+4)
  11. Mi ami mi odi – Elodie (=)
  12. Il mio lato peggiore – Luchè (-2)
  13. Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra (+5)
  14. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (+2)
  15. Comuni mortali – Achille Lauro (-2)
  16. Vera Baddie – Anna (-1)
  17. Uforia – Tony Boy (=)
  18. No Regular Music 2 – SadTurs & Kiid (-6)
  19. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists (=)
  20. Persona – Marracash (+3)
  21. Sirio – Lazza (=)
  22. Io non sarei – Alessandra Amoroso (=)
  23. Alaska Baby – Cesare Cremonini (-3)
  24. Jova! Live! Love! – Jovanotti (=)
  25. Milano Angels Reloaded – Shiva (+7)
  26. Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza (+5)
  27. Icon – Tony Effe (+2)
  28. X2VR – Sfera Ebbasta (-3)
  29. È finita la pace – Marracash (-2)
  30. Il coraggio dei bambini – Atto II – Geolier (=)
  31. Umile (Deluxe) – Tony Boy (+12)
  32. You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren (-4)
  33. Calmo – Cobratananaie (=)
  34. La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua (+3)
  35. Ranch – Salmo (+6)
  36. Noi, loro, gli altri Deluxe – Marracash (-2)
  37. Gira, il mondo gira – Olly (+1)
  38. Rockstar – Sfera Ebbasta (-2)
  39. Gli anni – 883 (=)
  40. Going Hard 3 – Tony Boy (+13)
  41. Tropico del Capricorno – Guè (-6)
  42. Milano Demons Reloaded – Shiva (+9)
  43. Re Mida (Aurum) – Lazza (+1)
  44. Funny Little Fears – Damiano David (-2)
  45. Borondo – Beéle (-5)
  46. Fake News – Pinguini Tattici Nucleari (+1)
  47. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny (+3)
  48. Papercuts – Linkin Park (+4)
  49. Il Supervissuto (O.S.T.) – Vasco Rossi (+13)
  50. Ragazzo di giù – Rocco Hunt (+4)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

Cerca su A.M.I.