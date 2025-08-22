Classifiche FIMI 34: Olly e Alfa regnano incontrastati, ma… attenzione ad Anna!

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 34/2025.
In attesa dell’arrivo dei nuovi album, anche questa settimana nelle classifiche FIMI regna la calma con Olly e Alfa stabili nelle prime due posizioni, mentre Geolier spodesta Sfera Ebbasta & Shiva, conquistando il gradino più basso del podio con Dio Lo Sa.
Classifica FIMI album: settimana 34/2025
- Tutta vita – Olly (=)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa (=)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier (+2)
- Locura – Lazza (+4)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny (-1)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva (-3)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo (=)
- Mediterraneo – Bresh (-2)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari (=)
- La bellavita – Artie 5ive (+4)
- Mi ami mi odi – Elodie (=)
- Il mio lato peggiore – Luchè (-2)
- Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra (+5)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (+2)
- Comuni mortali – Achille Lauro (-2)
- Vera Baddie – Anna (-1)
- Uforia – Tony Boy (=)
- No Regular Music 2 – SadTurs & Kiid (-6)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists (=)
- Persona – Marracash (+3)
- Sirio – Lazza (=)
- Io non sarei – Alessandra Amoroso (=)
- Alaska Baby – Cesare Cremonini (-3)
- Jova! Live! Love! – Jovanotti (=)
- Milano Angels Reloaded – Shiva (+7)
- Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza (+5)
- Icon – Tony Effe (+2)
- X2VR – Sfera Ebbasta (-3)
- È finita la pace – Marracash (-2)
- Il coraggio dei bambini – Atto II – Geolier (=)
- Umile (Deluxe) – Tony Boy (+12)
- You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren (-4)
- Calmo – Cobratananaie (=)
- La Divina Commedia (Deluxe) – Tedua (+3)
- Ranch – Salmo (+6)
- Noi, loro, gli altri Deluxe – Marracash (-2)
- Gira, il mondo gira – Olly (+1)
- Rockstar – Sfera Ebbasta (-2)
- Gli anni – 883 (=)
- Going Hard 3 – Tony Boy (+13)
- Tropico del Capricorno – Guè (-6)
- Milano Demons Reloaded – Shiva (+9)
- Re Mida (Aurum) – Lazza (+1)
- Funny Little Fears – Damiano David (-2)
- Borondo – Beéle (-5)
- Fake News – Pinguini Tattici Nucleari (+1)
- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny (+3)
- Papercuts – Linkin Park (+4)
- Il Supervissuto (O.S.T.) – Vasco Rossi (+13)
- Ragazzo di giù – Rocco Hunt (+4)
