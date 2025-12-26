Classifica radio EarOne – settimana 52: Noemi chiude il 2025 in vetta con “Bianca”

Classifica radio EarOne settimana 52 del 2025: chiude l’anno in testa Noemi con Bianca, brano che conquista il primato guadagnando 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Subito dietro Annalisa con Esibizionista, seguita alla #3 da Taylor Swift e la sua The Fate of Ophelia.

Tra gli artisti italiani, si segnalano i rialzi di Cesare Cremonini (#5, +1) e dei Pinguini Tattici Nucleari (#9, +3), mentre in Top 10 fanno un balzo anche Selena Gomez e RAYE. Le più alte nuove entrate della settimana portano le firme di Ernia, Mr.Rain, Marco Mengoni, Nico Santos e del progetto corale Fieri di Noi.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.