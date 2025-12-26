26 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Charts
Condividi su:
26 Dicembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 52: Noemi chiude il 2025 in vetta con “Bianca”

"Bianca" di Noemi è il brano più trasmesso nella settimana di Natale

Radio Charts di Oriana Meo
Noemi, Ernia e Mr.Rain nella classifica radio EarOne settimana 52 2025
Condividi su:

Classifica radio EarOne settimana 52 del 2025: chiude l’anno in testa Noemi con Bianca, brano che conquista il primato guadagnando 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Subito dietro Annalisa con Esibizionista, seguita alla #3 da Taylor Swift e la sua The Fate of Ophelia.

Tra gli artisti italiani, si segnalano i rialzi di Cesare Cremonini (#5, +1) e dei Pinguini Tattici Nucleari (#9, +3), mentre in Top 10 fanno un balzo anche Selena Gomez e RAYE. Le più alte nuove entrate della settimana portano le firme di Ernia, Mr.Rain, Marco Mengoni, Nico Santos e del progetto corale Fieri di Noi.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Copertina ufficiale del singolo Gli Anni 2026 di Max Pezzali prodotto da EPY 2

Max Pezzali rilancia ancora il passato: fuori "Gli Anni 2026"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
I 25 migliori album italiani del 2025 secondo la redazione di All Music Italia 4

Top 25 Album 2025 Italia: la rinascita del cantautorato, la conferma del pop, lo sviluppo di nuove vie
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Cristina D'Avena e Topo Gigio negli studi dell'Antoniano per lo Zecchino d'Oro 6

Lo Zecchino d'Oro accende la Vigilia e il Natale 2025 su Rai 1 con Cristina D'Avena e Topo Gigio
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 7

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano
New Music Friday 26 dicembre: singoli più attesi settimana 52/2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 dicembre 2025
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 10

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano

Cerca su A.M.I.