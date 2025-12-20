20 Dicembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
Condividi su:
20 Dicembre 2025

I Ragazzi del Verga “Fieri di noi – United 4 Children”: il singolo solidale con i big della musica italiana

Un progetto musicale e solidale che unisce giovani pazienti e grandi artisti

News di Massimiliano Longo
I Ragazzi del Verga insieme agli artisti per il progetto solidale “Fieri di noi – United 4 Children”
Condividi su:

I Ragazzi del Verga tornano con un progetto che va oltre la musica e diventa racconto collettivo, testimonianza e gesto concreto di solidarietà. Si intitola “FIERI DI NOI – United 4 Children” ed è il nuovo singolo disponibile da venerdì 19 dicembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio, con la distribuzione di Warner Music Italy.

Un brano che nasce dalle voci di un coro speciale – quello dei giovani pazienti della Fondazione Maria Letizia Verga – e che prende forma grazie a un cast corale imponente, capace di unire generazioni, linguaggi e mondi musicali diversi.

Un coro speciale, un cast senza precedenti

Accanto alle voci dei Ragazzi del Verga, il singolo vede la partecipazione di Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Paky, Petit, Rose Villain e Stash dei The Kolors.

Un insieme eterogeneo di artisti che scelgono di mettersi al servizio di un messaggio comune, rinunciando a protagonismi individuali per costruire una narrazione condivisa. In “FIERI DI NOI – United 4 Children” ogni voce porta una sfumatura diversa: c’è chi parla di sogni e determinazione, chi di crescita attraverso gli errori, chi del valore dell’amore, della libertà e della speranza.

“FIERI DI NOI – United 4 Children” è un inno alla capacità di trasformare la difficoltà in forza. Racconta il viaggio di chi vive l’incertezza del futuro, la paura, la fragilità, ma sceglie comunque di cercare una luce, anche quando tutto sembra perduto.

Il brano parla di accettazione delle proprie imperfezioni, di piccoli traguardi quotidiani, di quella resilienza silenziosa che spesso accompagna chi affronta una malattia in età adolescenziale. I cori dei Ragazzi del Verga amplificano il messaggio, rendendolo ancora più diretto ed emotivamente coinvolgente.

Un progetto corale, dentro e fuori la musica

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Jacopo Ettorre e Luca Galeandro (Strage), che ha curato composizione e produzione, con il contributo di Vincenzo Sconamiglio per mix e master e di Davide Sacco (Duala), autore e promotore dell’iniziativa.

Fondamentale anche il lavoro di Chiara Sernacchioli, volontaria e amica della Fondazione Verga, che ha accompagnato i ragazzi nel percorso creativo e umano che ha portato alla nascita del brano. Cristiano Magaletti e Andrea Pinto hanno contribuito a coinvolgere e coordinare gli artisti partecipanti, mentre le grafiche e il videoclip ufficiale portano la firma di Jacopo Rossini.

«Vivere una malattia oncologica in adolescenza rappresenta una difficoltà ulteriore e specifica», spiega Mariapaola Verga, vicepresidente della Fondazione. «Curare un giovane non significa solo affrontare la malattia clinicamente, ma supportare la sua idea di futuro, accoglierne le emozioni e nutrirne la creatività».

In questo senso, la musica diventa uno strumento potentissimo: non solo espressione artistica, ma spazio di relazione, identità e speranza.

L’intero ricavato del singolo sarà destinato alla Fondazione Maria Letizia Verga, impegnata da oltre 45 anni nella cura delle leucemie e dei linfomi pediatrici. Un impegno che ha contribuito a cambiare radicalmente la storia della malattia: dal 30% di guarigione nel 1979 all’85% di oggi.

Chi sono i Ragazzi del Verga

I Ragazzi del Verga sono giovani pazienti tra i 14 e i 20 anni coinvolti nel progetto adolescenti della Fondazione Maria Letizia Verga, attiva all’interno del Centro Maria Letizia Verga di Monza, polo di riferimento per lo studio e la cura delle leucemie infantili.

Il progetto accompagna gli adolescenti durante le terapie oncologiche non solo dal punto di vista clinico, ma anche emotivo, relazionale ed educativo. Un team multidisciplinare – composto da medico, psicologa, educatrice e referente organizzativa – lavora per mantenere viva la progettualità dei ragazzi attraverso attività formative, laboratori artistici ed espressivi, momenti di svago e sport.

È proprio da questo contesto che nasce il brano: come estensione naturale di un percorso di crescita, condivisione e consapevolezza.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo 2

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 21 dicembre con giudice Arisa. 4

Amici 2025: le anticipazioni del 21 dicembre con giudice Arisa e ospite Jacopo Sol
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 5

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Levante nella copertina del singolo Sono blu, nuovo brano elettronico ispirato alla club culture 7

In attesa di Sanremo 2026 Levante cambia pelle con “Sono blu”, un singolo elettronico prima nel tour nei club
New Music Friday 19 dicembre: singoli più attesi settimana 51/2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 19 dicembre 2025
Raf e Arisa firmano con Warner Music in vista del Festival di Sanremo 2026 9

Warner Music rafforza la presenza a Sanremo 2026: Raf e Arisa firmano con Warner Records
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.