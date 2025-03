Classifica Radio EarOne settimana 11 – 2025: tutta l’Italia canta… “Cuoricini”. Incalzano i The Kolors

Classifica Radio EarOne settimana 11 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Siamo quasi alla soglia dei primi tre mesi dell’anno e, come succede sempre in questo periodo, le classifiche radio hanno visto il trionfo nelle ultime settimane dei brani di Sanremo (per scoprire quali stanno andando meglio in radio cliccate qui).

Da quando il Festival è finito sono riusciti a conquistare la vetta della classifica EarOne due canzoni: Balorda nostalgia di Olly, brano che ha trionfato all’ultimo Sanremo, e Incoscienti giovani di Achille Lauro per due volte non consecutive alla guida della classifica principale.

Nella settimana 11 arriva il terzo brano sanremese che si aggiudica il titolo di brano più passato della settimana (con conseguente riconoscimento sul sito EarOne). Si tratta di Cuoricini dei Coma_Cose.

Andiamo a scoprire insieme la Top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.