Classifica EarOne settimana 6 : Bruno Mars è il primo internazionale alla #1 nel 2026

Classifica EarOne Radio settimana 6 del 2026: Bruno Mars sale alla numero uno, Ernia scende, perdono posizioni Noemi e Ultimo. Forte salita per Bresh.
Cambio al vertice nella nuova settimana di rilevazioni radiofoniche EarOne: Bruno Mars conquista la posizione numero uno con I Just Might, superando Ernia, che con Berlino scivola al secondo posto dopo aver guidato la classifica.
La Top 10 resta molto mobile: crescono Noemi con Bianca, Ultimo con Acquario e Blanco, che entra con decisione tra i brani più trasmessi grazie a Anche a vent’anni si muore. Da segnalare anche il salto in avanti di Bresh, che porta Introvabile direttamente al numero 10.
Più in basso, la classifica si anima con il nuovo ingresso di Tropico.
Tutti i dati sono forniti da EarOne, piattaforma ufficiale di rilevazione dell’airplay radiofonico italiano.
