Classifica EarOne Radio settimana 7: Geolier sale in vetta, entra in Top 20 Laura Pausini con Achille Lauro

Classifica EarOne Radio settimana 7: cambia la vetta dell’airplay radiofonico italiano. Geolier conquista il primo posto con Canzone D’Amore (Warner), mentre si registra una nuova entrata di peso con Laura Pausini e Achille Lauro (Warner)
Alle spalle del rapper napoletano troviamo Bruno Mars con I Just Might (Warner), in lieve flessione, e BLANCO che sale con Anche A Vent’Anni Si Muore (EMI).
La Top 10 si muove: Ernia perde due posizioni con Berlino, Annalisa e Noemi scendono, mentre crescono Giorgia e Harry Styles. In calo anche Ultimo con Acquario.
Da segnalare il forte balzo di Djo con End Of Beginning (+11) e la nuova entrata, unica italiana di questa settimana, di Laura Pausini e Achille Lauro con 16 Marzo.
Tutti i dati sono forniti da EarOne, piattaforma ufficiale di rilevazione dell’airplay radiofonico italiano.
Scorri in basso per la Top 50 completa.