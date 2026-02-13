13 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
13 Febbraio 2026

Classifica EarOne Radio settimana 7: Geolier sale in vetta, entra in Top 20 Laura Pausini con Achille Lauro

Movimenti nella Top 10 generale, stabile il podio indipendenti

Radio Charts di All Music Italia
Classifica EarOne Radio settimana 7 con Geolier primo
Condividi su:

Classifica EarOne Radio settimana 7: cambia la vetta dell’airplay radiofonico italiano. Geolier conquista il primo posto con Canzone D’Amore (Warner), mentre si registra una nuova entrata di peso con Laura Pausini e Achille Lauro (Warner)

Alle spalle del rapper napoletano troviamo Bruno Mars con I Just Might (Warner), in lieve flessione, e BLANCO che sale con Anche A Vent’Anni Si Muore (EMI).

La Top 10 si muove: Ernia perde due posizioni con Berlino, Annalisa e Noemi scendono, mentre crescono Giorgia e Harry Styles. In calo anche Ultimo con Acquario.

Da segnalare il forte balzo di Djo con End Of Beginning (+11) e la nuova entrata, unica italiana di questa settimana, di Laura Pausini e Achille Lauro con 16 Marzo.

Tutti i dati sono forniti da EarOne, piattaforma ufficiale di rilevazione dell’airplay radiofonico italiano.

Scorri in basso per la Top 50 completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 1

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Scaletta Taratata 3

Scaletta Taratata - Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Paolo Bonolis a Taratata, retroscena su Sanremo 2026 con Damiano David 5

Taratata parte bene su Canale 5 e Parpiglia svela: Bonolis e Damiano David erano l’idea per Sanremo 2026
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 6

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Laura Pausini svela i duetti di Yo Canto 2 8

Laura Pausini svela i duetti di Yo Canto 2, il disco omaggio al mondo latino in uscita a marzo
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Taratata - Al Centro Della Musica 10

Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo

Cerca su A.M.I.