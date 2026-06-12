12 Giugno 2026
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All Music Italia
Classifiche di vendita
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12 Giugno 2026

Classifiche FIMI: Shiva e Samurai Jay restano in testa, ma a muoversi è il vinile

Settimana 24 2026 di assestamento in vetta tra album e singoli, mentre la Top 20 del fisico cambia quasi per intero.

Classifiche di vendita di All Music Italia
Le classifiche FIMI di vendita della settimana 24 2026 con Shiva, Samurai Jay e Niall Horan
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Settimana 24 2026 di assestamento per le classifiche FIMI, almeno nella parte alta. Shiva resta in testa agli album con Vangelo, mentre tra i singoli Samurai Jay e Vito Salamanca tengono il primo posto con Ossessione, ormai da sedici settimane. Si muove invece parecchio il mercato fisico, dove la Top 20 di vinili e CD cambia quasi per intero.

Classifica FIMI Album settimana 24 2026

Tra gli album Shiva tiene la vetta con Vangelo per la nona settimana, davanti a Geolier, che risale dal sesto al secondo posto con Tutto è possibile, e alla riedizione del disc di Bresh.

La new entry più alta, evidenziata in tabella, è il debutto di Niall Horan al quarto posto con Dinner Party. Debuttano anche i Pink Floyd con 8-Tracks (9) e il progetto È o G. di G.Mineiro, Succo & Flatpearl (10).

# Titolo Artista Variazione
1 VANGELO SHIVA =
2 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER ↑ 4
3 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH ↑ 8
4 DINNER PARTY NIALL HORAN NEW
5 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY ↑ 4
6 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY ↑ 2
7 AMATORE SAMURAI JAY =
8 RYAN TED TEDUA ↓ 4
9 8-TRACKS PINK FLOYD NEW
10 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL NEW
11 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO ↑ 6
12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE ↑ 3
13 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER ↑ 6
14 SANTISSIMO SAYF ↓ 1
15 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI ↑ 1
16 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON ↓ 2
17 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI ↑ 1
18 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA ↑ 66
19 SANTERIA MARRACASH & GUÈ ↑ 73
20 SACRO SERENA BRANCALE ↑ 4

Classifica FIMI Singoli settimana 24 2026

Tra i singoli prosegue il dominio di Samurai Jay e Vito Salamanca, in vetta con Ossessione per la sedicesima settimana. Saldi al secondo e terzo posto Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La testa gira e Artie 5ive. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Autorità di Geolier, che debutta direttamente al quarto posto. Bene anche Tony Boy con Cuore rotto (6) e Sfera Ebbasta con Dystinct in Ayayay (13).

# Titolo Artista Variazione
1 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA =
2 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA =
3 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE =
4 AUTORITÀ GEOLIER NEW
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA ↓ 1
6 CUORE ROTTO TONY BOY NEW
7 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER ↓ 2
8 DA DIO BRESH =
9 OBSESSED SHIVA & ANNA ↓ 3
10 CANZONE D’AMORE GEOLIER =
11 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI ↓ 4
12 ROMANTICA ULTIMO ↓ 3
13 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT NEW
14 SPLINTER CELL G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO ↑ 44
15 DAVVERODAVVERO ARTIE 5IVE ↓ 2
16 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA ↓ 2
17 BEAUTY AND A BEAT JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ ↓ 6
18 TU MI PIACI TANTO SAYF ↓ 6
19 MALADIE MAUVAIS DJO =
20 VOLEVO CAPIRE MADAME & MARRACASH ↓ 5

Classifica FIMI Fisico settimana 24 2026

È il mercato fisico a regalare la fotografia più movimentata della settimana: la Top 20 di vinili e CD è quasi interamente composta da nuove entrate. Al primo posto debutta Niall Horan con Dinner Party, seguito dai Pink Floyd con 8-Tracks e da Sfera Ebbasta. Impressionante la presenza della Dark Polo Gang, che piazza ben tre titoli in classifica. Tra le altre new entry anche Annalisa con Nuda10 (18) e Dua Lipa con Live From Mexico (20).

# Titolo Artista Variazione
1 DINNER PARTY NIALL HORAN NEW
2 8-TRACKS PINK FLOYD NEW
3 SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA NEW
4 SANTERIA MARRACASH & GUÈ NEW
5 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON ↑ 1
6 DASEIN SOLLEN RKOMI NEW
7 LA DURA LEGGE DEL GOL 883 NEW
8 SUCCO DI ZENZERO DARK POLO GANG NEW
9 BAD MICHAEL JACKSON ↓ 1
10 MALAMMORE LUCHÈ NEW
11 THE BOYS OF DUNGEON LANE PAUL MCCARTNEY ↓ 8
12 ALL IN AIRA NEW
13 THE DARK ALBUM DARK POLO GANG NEW
14 PER SEMPRE SÌ SAL DA VINCI ↓ 10
15 CRACK MUSICA DARK POLO GANG NEW
16 AMARANTO (5TH ANNIVERSARY EDITION) PICCOLO NEW
17 VANGELO SHIVA ↓ 7
18 NUDA10 ANNALISA NEW
19 ARIRANG BTS ↓ 6
20 LIVE FROM MEXICO DUA LIPA NEW

 

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