Settimana 24 2026 di assestamento per le classifiche FIMI, almeno nella parte alta. Shiva resta in testa agli album con Vangelo, mentre tra i singoli Samurai Jay e Vito Salamanca tengono il primo posto con Ossessione, ormai da sedici settimane. Si muove invece parecchio il mercato fisico, dove la Top 20 di vinili e CD cambia quasi per intero.
Classifica FIMI Album settimana 24 2026
Tra gli album Shiva tiene la vetta con Vangelo per la nona settimana, davanti a Geolier, che risale dal sesto al secondo posto con Tutto è possibile, e alla riedizione del disc di Bresh.
La new entry più alta, evidenziata in tabella, è il debutto di Niall Horan al quarto posto con Dinner Party. Debuttano anche i Pink Floyd con 8-Tracks (9) e il progetto È o G. di G.Mineiro, Succo & Flatpearl (10).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|VANGELO
|SHIVA
|=
|2
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|↑ 4
|3
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|↑ 8
|4
|DINNER PARTY
|NIALL HORAN
|NEW
|5
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|↑ 4
|6
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|↑ 2
|7
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|=
|8
|RYAN TED
|TEDUA
|↓ 4
|9
|8-TRACKS
|PINK FLOYD
|NEW
|10
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|NEW
|11
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|↑ 6
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|↑ 3
|13
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|↑ 6
|14
|SANTISSIMO
|SAYF
|↓ 1
|15
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|↑ 1
|16
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|↓ 2
|17
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|↑ 1
|18
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|↑ 66
|19
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|↑ 73
|20
|SACRO
|SERENA BRANCALE
|↑ 4
Classifica FIMI Singoli settimana 24 2026
Tra i singoli prosegue il dominio di Samurai Jay e Vito Salamanca, in vetta con Ossessione per la sedicesima settimana. Saldi al secondo e terzo posto Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La testa gira e Artie 5ive. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Autorità di Geolier, che debutta direttamente al quarto posto. Bene anche Tony Boy con Cuore rotto (6) e Sfera Ebbasta con Dystinct in Ayayay (13).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|=
|2
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|=
|3
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|=
|4
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|NEW
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|↓ 1
|6
|CUORE ROTTO
|TONY BOY
|NEW
|7
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|↓ 2
|8
|DA DIO
|BRESH
|=
|9
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|↓ 3
|10
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|11
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|↓ 4
|12
|ROMANTICA
|ULTIMO
|↓ 3
|13
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|NEW
|14
|SPLINTER CELL
|G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO
|↑ 44
|15
|DAVVERODAVVERO
|ARTIE 5IVE
|↓ 2
|16
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|↓ 2
|17
|BEAUTY AND A BEAT
|JUSTIN BIEBER FEAT. NICKI MINAJ
|↓ 6
|18
|TU MI PIACI TANTO
|SAYF
|↓ 6
|19
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|=
|20
|VOLEVO CAPIRE
|MADAME & MARRACASH
|↓ 5
Classifica FIMI Fisico settimana 24 2026
È il mercato fisico a regalare la fotografia più movimentata della settimana: la Top 20 di vinili e CD è quasi interamente composta da nuove entrate. Al primo posto debutta Niall Horan con Dinner Party, seguito dai Pink Floyd con 8-Tracks e da Sfera Ebbasta. Impressionante la presenza della Dark Polo Gang, che piazza ben tre titoli in classifica. Tra le altre new entry anche Annalisa con Nuda10 (18) e Dua Lipa con Live From Mexico (20).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|DINNER PARTY
|NIALL HORAN
|NEW
|2
|8-TRACKS
|PINK FLOYD
|NEW
|3
|SFERA EBBASTA
|SFERA EBBASTA
|NEW
|4
|SANTERIA
|MARRACASH & GUÈ
|NEW
|5
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|↑ 1
|6
|DASEIN SOLLEN
|RKOMI
|NEW
|7
|LA DURA LEGGE DEL GOL
|883
|NEW
|8
|SUCCO DI ZENZERO
|DARK POLO GANG
|NEW
|9
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|↓ 1
|10
|MALAMMORE
|LUCHÈ
|NEW
|11
|THE BOYS OF DUNGEON LANE
|PAUL MCCARTNEY
|↓ 8
|12
|ALL IN
|AIRA
|NEW
|13
|THE DARK ALBUM
|DARK POLO GANG
|NEW
|14
|PER SEMPRE SÌ
|SAL DA VINCI
|↓ 10
|15
|CRACK MUSICA
|DARK POLO GANG
|NEW
|16
|AMARANTO (5TH ANNIVERSARY EDITION)
|PICCOLO
|NEW
|17
|VANGELO
|SHIVA
|↓ 7
|18
|NUDA10
|ANNALISA
|NEW
|19
|ARIRANG
|BTS
|↓ 6
|20
|LIVE FROM MEXICO
|DUA LIPA
|NEW