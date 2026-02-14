14 Febbraio 2026
Oriana Meo
Caporedattore
Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 07/2026: Geolier torna in vetta, Kid Yugi arretra

Settimana di riequilibrio dopo l’effetto-album: Geolier riprende la vetta, la dinamica si normalizza.

La settimana 07/2026 segna un ritorno agli equilibri dopo due rilevazioni fortemente condizionate dalle uscite di album capaci di monopolizzare la parte alta della classifica. L’effetto concentrazione si attenua, la distribuzione degli ascolti si riallinea e il quadro torna a essere più leggibile, con movimenti meno bruschi ma più strutturali.

Il flow racconta un ridimensionamento naturale: chi aveva beneficiato dell’onda lunga dell’uscita perde parte della spinta, mentre i brani più solidi riprendono spazio o consolidano la propria posizione. Non è una settimana di scosse improvvise, ma di assestamenti che riportano la competizione su un terreno più ampio e meno polarizzato.

Come sempre, il confronto con lo stock completa la fotografia. La dinamica settimanale indica dove si concentra l’attenzione immediata; la tenuta nel tempo misura invece chi ha costruito una presenza stabile. È in questo equilibrio tra spinta e resistenza che si leggono i segnali più interessanti delle prossime settimane.

