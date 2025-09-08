8 Settembre 2025
di
Redazione
Certificazioni FIMI
8 Settembre 2025

Certificazioni FIMI 36: doppia certificazione per Olly. Il disco di Damiano David arriva all’oro

Salgono anche i dischi di platino per Pinguini Tattici Nucleari e Gaia

Certificazioni FIMI settimana 36, lunedì 8 settembre 2025.

Damiano David, Pinguini Tattici Nucleari e Olly tra i protagonisti di questo nuovo giro di certificazioni FIMI.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 36 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Dopo due settimane senza certificazioni per i brani internazionali questa volta abbiamo due dischi d’oro. Il primo per Anxiety di Doechii e il secondo per Show Me Love di WizTheMc & bees & honey.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Anche per quel che riguarda gli album internazionali ci sono due certificazioni questa settimana. Disco di platino per Motion di Calvin Harris e disco d’oro per #willpower di will.i.am.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI della settimana 33 del 2025 a singoli e album italiani.

