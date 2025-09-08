Certificazioni FIMI 36: doppia certificazione per Olly. Il disco di Damiano David arriva all’oro

Certificazioni FIMI settimana 36, lunedì 8 settembre 2025.
Damiano David, Pinguini Tattici Nucleari e Olly tra i protagonisti di questo nuovo giro di certificazioni FIMI.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 36 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Dopo due settimane senza certificazioni per i brani internazionali questa volta abbiamo due dischi d’oro. Il primo per Anxiety di Doechii e il secondo per Show Me Love di WizTheMc & bees & honey.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Anche per quel che riguarda gli album internazionali ci sono due certificazioni questa settimana. Disco di platino per Motion di Calvin Harris e disco d’oro per #willpower di will.i.am.
