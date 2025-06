Certificazioni FIMI 26: 27 anni dopo, i Lunapop sono ancora vivi e certificati

Certificazioni FIMI settimana 26, lunedì 30 giugno 2025.

Questa settimana solo due singoli certificati e diversi album internazionali. Cesare Cremonini, attualmente impegnato in un tour di grande successo, raggiunge un nuovo traguardo con l’iconico primo, e unico, album dei Lunapop.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 26 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Una sola certificazione per i singoli internazionali questa settimana. Disco d’oro a CAPAZ (Merengueton) di Alleh & Yorghaki.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Anche questa settimana, tra gli album, la parte del leone è degli album internazionali. Ottiene il doppio disco di platino Mercury – Act 1 degli Imagine Dragons.

Disco di platino per Clandestino di Manu Chao e New Year’s Eve Party di David Guetta.

Conquistano il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unità: Songs of a Lost World dei The Cure e GNX di Kendrick Lamar.

