Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Momenti no”, sesta traccia contenuta in “X2VR” e in feat. con Tedua

Sfera Ebbasta Momenti no testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta momenti no significato del brano e autori

La sesta traccia dell’album è scritta da Cubeatz, Sfera, Francesco Di Giovanni, Charlie Charles, Tedua e Massimo Montonato. Produzione di Charlie Charles e Drillionaire.

Per il pezzo con Tedua l’artista sceglie in un brano nostalgico in cui ripensa al padre, che non ha conosciuto suo figlio ne potuto vedere il suo successo, ma anche a tutti i ragazzi che si sono persi nella strada.

sfera ebbasta momenti no testo, audio e video

Momenti no, come mai

Tu mi hai lasciato qui?

Momenti no, dove sei?

Non voglio perdermi

In auto a trecento all’ora, non ho mai finito scuola

Volevo le tasche piene, avevo la testa vuota

Quando il vuoto è nella pancia, faresti qualsiasi cosa

Che tutto è meglio di niente se è niente che ti circonda

E sto un po’ giù, se ripenso a mio pa’

Non ha mai visto mio figlio né suo figlio diventare una star

Come te, lo so come si sta

La ferita che c’hai dentro non rimarginerà

Pioggia cade sui palazzi, però non ci bagna

Noi siamo cresciuti tra i momenti no

Il divano era anche il letto, casa era una stanza

Ringrazio mia mamma per quello che ho

E mi si spezza il cuore

Per tutti i ragazzi nati e morti in zona

Perché, per scusarti, è troppo tardi ora

Qua nessuno perdona chi lo abbandona, no

Momenti no, come mai

Tu mi hai lasciato qui?

Momenti no, dove sei?

Non voglio perdermi

Ha gli occhi di sua madre, ma è in galera come il padre

Gli hanno detto: “Cazzo guardi?” ha risposto a coltellate

E Johnny deve i soldi a quei balordi sulle scale

Mentre Mina si alcolizza, ma è follia d’ansia sociale, l’ho letto sul giornale

Momenti no, non mentirò, chiamo un fratello in video call

E perdono sempre tutto, però non dimentico

Autentico il mio lessico, non esito

Ogni volta che sorpasso col NOS

Ho gli occhi aperti, ma troverò sempre chi chiede

Le cose che avevo eran poche, ma dopo le ho prese

Giro di notte Milano piena di sirene

Dice: “Ti amo”, ma vuole i tuoi soldi e si vede

Ho un brivido lungo la schiena ora che Sfera è diventato pa’

Io a ventinove anni ho conosciuto mio papà

Non farlo mai, tradirmi, sai, che effetto fa?

Mi chiamerai, ma tanto ormai non sto più qua