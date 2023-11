Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Milano bene”, settima traccia contenuta in “X2VR”

Sfera Ebbasta Milano bene testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta milano bene significato del brano e autori

La settima traccia dell’album è scritta da Andrea Valenti, Sfera, Davide Covino e Charlie Charles. Produzione di Charlie Charles, Daves The Kid e Drillionaire.

Sfera racconta in questo brano la sua Milano ricordando che la strada è come una tr**a che dà e toglie ma lui si promette che non tornerà mai povero come prima.

sfera ebbasta milano bene testo, audio e video

Diecimila, centomila, ah (Money Gang)

Diecimila, centomila

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira (Grr)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira (Grr, grr)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no, no, no, no, no)

Ah, non ho più cuore, ma c’ho un nuovo Rolex

Lascio dietro i traditori nel retrovisore (Skrrt, skrrt)

Ah, la città è fredda e, mentre fuori piove, ti mette sotto pressione (Grr)

Ho la mia vita in una mano ed una pistola nell’altra (Pow, pow)

Non mi fido di nessuno, qua tutti cambiano faccia (No, no)

Ce l’avrei fatta, l’avevo promesso a mamma, l’avevo promesso a Charlie

Io mantengo sempre la parola data

Paranoie, Milano è scura

Fumiamo sotto la luna, c’è una pattuglia

La strada dà, la strada toglie (Uh), non chiede scusa (No)

È una troia, ti fa le fusa, ti fa le fusa, ah, ah

Diecimila, centomila, un milione (Money Gang)

Sai che sono sempre pronto, dimmi quando e dove

Siamo svegli tutta notte per ‘ste banconote

(Siamo svegli tutta notte per ‘ste banconote)

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira (Bu, bu)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima

Sono cresciuto in quartiere tra i leoni e le pantere

Tra i palazzi, le ringhiere, le cugine e parrucchiere (Money Gang)

Avevo la fame di chi non mangia mai niente

Non bevo le tue cazzate, scusami, ma non ho sete

Spendo un milione per noia (Uh), ma manco mi da gioia (No, no)

Leone sopra i social, lo so che sei una troia

Coca-Cola, è scura la mia soda

È soda la mia tipa (Bu), arriva la tua ora (Bu, bu)

Mira sempre alla testa, no, non mirare mai al petto

Perché non ho cuore, però so usare il cervello

Il bimbo prediletto, il re di Cinisello

Ho il caricatore esteso, il dito sul grilletto (Grr)

Diecimila, centomila

Diecimila, centomila (Money Gang)

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Diecimila, centomila, Milano bene

Salto la fila, la ruota gira (Bu, bu)

Giuro che non tornerò povero come prima (No, no)

Giuro che non tornerò povero come prima