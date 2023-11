Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Gol”, decima traccia contenuta in “X2VR” in feat. con Guè

Sfera Ebbasta Gol testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta gol significato del brano e autori

La decima traccia dell’album è scritta da Sfera, Drillionaire, Alessio Buongiorno (Bongi) e Guè.

Anche in questo brano Sfera e Guè raccontano di donne, macchine e traguardi di successo raggiunti paragonandosi a dei campioni di calcio che fanno sempre gol.

sfera ebbasta gol testo, audio e video

Passa a me la palla, faccio gol

Gol, gol, gol, gol

Non ho più tempo da quando ho preso un Rolex

Rolex, Rolex, Rolex, Rolex

Questa tipa sembra una ragazza pon pon

pon, pon, pon, pon

Mentre io in testa c’ho soltanto i money

money, money, money, money (Money Gang)

Ora che non ho più le mani dentro quel k

Pensi che ho perso il tocco, pensi che ho perso il giro

Quando tiro, faccio gol, gol, penso solo al soldo

Mentre prendi un palo, mi entra un palo sopra al conto

Numero 10, Messi, tiro su la coppa

Ci prova sei mesi, però non la tocca

Bad bitch loca, sotto per la coca

Spezza a metà il sushi, dice: “Non sta tutto in bocca”

Sto in auto con Armando Maradona

Tu al massimo puoi lucidarmi la corona

Questo non è uno sprint, è una maratona

Culo su trecentomila, va a trecento all’ora

Veglio sopra Milano come la Madonnina

Ce l’ho sul collanone, non sulla collanina

Fuori si sente ni-no, ni-no, ni-no, io in camera con Nina

Passa a me la palla, faccio gol

Gol, gol, gol, gol

Non ho più tempo da quando ho preso un Rolex

Rolex, Rolex, Rolex, Rolex

Questa tipa sembra una ragazza pon pon

pon, pon, pon, pon

Mentre io in testa c’ho soltanto i money

money, money, money, money (Money Gang)

Okay, ten bands, fifty bands

Con mio fra’ su un Mercedes-Benz

Esterni bianchi coi sedili in pelle, top dawg

“Toc toc”, sbirro bussa, penso: “Oh no”

Io sono alto come un Concorde, condor sulla testa

Oh shit, sono il capo for real

Passami la palla, faccio gol, giuro on God

Faccia sulla Pepsi, sto fumando top deal

Pranzavamo con le Goleador

Ora Lambo Urus orange, Rambo

Oppure Rocky, fango sulle scarpe al parco

Palla Super, Tango, balla, ha solo il tanga

Erba sa di mango, tuci sa di talco

Basta una chiamata per risolvere il problema

Tu non hai capito un cazzo e qualcuno te lo rispiega

X2VR la saga, sono a capo della scena

Capotavola alla cena, Giuda vuole la mia chain

Se lo rappo, io l’ho fatto per davvero

Faccio gol, sono il GOAT, lo sarò e lo ero

Sto comprandomi una villa con la palma come Tony

Io lo stallion in Italia, tu sei un pony

Vendi tanti dischi, ti compri gli orologi

Ma io ti schiaffeggio con il zzoca, sei il mio Tamagotchi

Me lo stacca venerdì appena arrivata in hotel

E lo restituisce poi quando è finito il weekend

Azzecco la somma esatta, la mia fetta

Solamente quando guardo la mazzetta

Frate’, tengo la corona come un Rolex

Da quante ne ho scassate, dovrei fare lo scassinatore

Volando ad alta quota come un Falcon

Mentre sto pompando Carola come Marco

Milano, Money Gang sulla mappa

Bitches, ne ho quarantasette come un AK

Passa a me la palla, faccio gol, gol, gol, gol, gol

Non ho più tempo da quando ho preso un Rolex, Rolex, Rolex, Rolex, Rolex

Questa tipa sembra una ragazza pon pon, pon, pon, pon, pon

Mentre io in testa c’ho soltanto i money, money, money, money, money