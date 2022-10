Luigi Strangis: testo e autori di “Tracce di te”, nona traccia dell’album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis Tracce di te testo e autori.

Tracce di te è la nona traccia del nuovo album del vincitore di Amici 21, Luigi Strangis. Voglio una gonna è fuori dal 14 ottobre per 21co con distribuzione Artist First.

Il brano è l’unico del progetto scritto dal cantautore stesso.

Luigi Strangis TRACCE DI TE TESTO

Ti sento anche se non sei qui con me

ti sento in mezzo ai miei mille caffè

il fumo fa le sagome di te

e piango un po’ per abitudine

Ci son 600 km in mezzo a noi due

qualche pensiero di troppo

e te che stai sulle tue

potrei amare chiunque e mentire alla gente

ma non lo farò no per oggi no

C’è qualcosa che la notte

ancora mi tiene sveglio

vorrei dire che domani, un giorno

forse andrà meglio con te con te

e respiro il tuo profumo nei capelli di un’altra

cercherò mille altri modi

e troverò solo tracce di te di te

tracce di te nelle mie insicurezze

tracce di te nelle poesie più perfette

tracce di te di te

Ti penso anche se non sei qui con me

ti penso in mezzo ai miei mille perché

ci sono troppi chilometri in mezzo a noi due

c’è una lista di problemi che no non finisce mai

ora ricerco i tuoi occhi in quelli di un’altra

e non li troverò

Io questo già lo so

C’è qualcosa che la notte

ancora mi tiene sveglio

vorrei dire che domani

un giorno forse andrà meglio con te con te

e respiro il tuo profumo nei capelli di un’altra

cercherò mille altri modi e troverò solo tracce di te di te

E conto i miei giorni

conto i miei secondi

e non so restare a galla

se il mio cuore ancora parla di te di noi

e penso a quei momenti

ai miei sguardi assenti

e nascondo tutti i fiori che ogni giorno

ancora compro per te, per noi

C’è qualcosa che la notte

ancora mi tiene sveglio

vorrei dire che domani, un giorno

forse andrà meglio con te con te

e respiro il tuo profumo nei

capelli di un’altra

cercherò mille altri modi

e troverò solo tracce di te di te

tracce di te nelle mie insicurezze

tracce di te nelle poesie più perfette

tracce di te di te