Magari SaNnolo 2026, aperte le iscrizioni: come partecipare, categorie, premi e regolamento

Magari SaNnolo 2026: aperte le iscrizioni per la 9ª edizione del contest SanNoLo – Il Festival della Canzone a Milano, in programma dal 19 al 21 marzo 2026.

Dopo il riscontro delle ultime edizioni, il Festival affianca nuovamente al bando ufficiale una serie di preselezioni dal vivo, pensate come percorso alternativo e complementare per chi vuole presentare il proprio progetto direttamente sul palco, davanti a pubblico e giurie.

Magari SanNoLo 2026: come funzionano le selezioni live

Le selezioni live di Magari SanNoLo prenderanno il via il 17 gennaio 2026 con una prima serata al BASE Milano (via Bergognone 34), seguita da altri due appuntamenti il 14 febbraio e il 6 marzo, sempre a Milano, con location che verranno comunicate successivamente.

In ciascuna serata si esibiranno otto artisti, selezionati tra le candidature pervenute. Al termine di ogni evento, due progetti verranno scelti da pubblico e giurie presenti in sala e accederanno direttamente alle semifinali del Festival SanNoLo 2026. I sei artisti selezionati tramite Magari SanNoLo andranno così ad affiancare quelli scelti attraverso il bando ufficiale.

La serata inaugurale del 17 gennaio sarà condotta da Lorello, ideatore e direttore artistico del Festival, insieme a Paolo Camilli, attore e autore. Ospiti speciali della prima data saranno Alec Temple e Il Solito Dandy, protagonisti delle ultime edizioni di SanNoLo.

Iscrizioni e requisiti dei brani

Le iscrizioni a SanNoLo 2026 sono aperte fino al 28 febbraio 2026 attraverso il form disponibile sul sito ufficiale www.festivalsannolo.it.

Per candidarsi è necessario inviare:

dati anagrafici dell’artista o del gruppo

breve biografia e presentazione del progetto

descrizione del brano

testo completo della canzone

registrazione audio del brano (anche demo)

I brani devono essere inediti: non pubblicati né eseguiti pubblicamente e privi di sfruttamento commerciale. Sono ammesse solo eventuali condivisioni online successive al 1° gennaio 2026 e con un limite massimo di 10.000 ascolti o visualizzazioni per piattaforma.

La durata massima consentita è di 3 minuti e 30 secondi. È ammesso l’uso di campionamenti fino a un terzo del brano, a condizione che l’artista detenga tutti i diritti necessari.

Le esibizioni al Festival dovranno essere dal vivo e fedeli alla versione presentata in fase di candidatura, sia per quanto riguarda testo e arrangiamento sia per la modalità di esecuzione (base o band).

Quota di partecipazione

Per completare la candidatura è richiesto il versamento di una quota di iscrizione pari a 25 euro (IVA inclusa), a copertura dei costi organizzativi e di segreteria.

La quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione.

La partecipazione alle preselezioni live è facoltativa e non preclude in alcun modo la valutazione della candidatura tramite il bando ufficiale.

Il Festival SanNoLo 2026

Il Festival si svolgerà in tre serate:

19 marzo – prima semifinale

– prima semifinale 20 marzo – seconda semifinale

– seconda semifinale 21 marzo – finale

Gli artisti selezionati verranno suddivisi nelle due semifinali, mentre i finalisti si esibiranno nuovamente nella serata conclusiva, al termine della quale verranno annunciati i brani vincitori.

A giudicare le esibizioni saranno giurie multiple, composte da professionisti dell’industria musicale, critici, artisti e operatori del settore. Negli anni passati hanno partecipato, tra gli altri, Paola Iezzi, Levante, Nina Zilli, Malika Ayane, La Pina e Luca De Gennaro.

Premi e borse di studio

SanNoLo 2026 mette in palio borse di studio in denaro per i primi tre classificati:

1° posto: 1.500 euro

1.500 euro 2° posto: 1.000 euro

1.000 euro 3° posto: 700 euro

Sono inoltre previsti premi tecnici e opportunità professionali, tra cui collaborazioni artistiche, produzioni, mentorship, showcase radiofonici e live nella scena milanese.

Il regolamento completo e il form di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Festival.