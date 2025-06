RADAR Italia di Spotify compie cinque anni. Analisi di una vetrina forse ancora un po’ troppo elitaria

Spotify celebra i 5 anni di RADAR Italia, il programma nato nel 2020 per supportare gli artisti emergenti, con un bilancio tra risultati concreti e nuove promesse.

In cinque anni, più di 40 artisti sono entrati nel progetto, ottenendo – secondo i dati diffusi – un aumento medio del 100% negli ascolti e quasi del 200% negli ascoltatori nel primo anno di partecipazione.

Per festeggiare questo quinto anniversario Casa Spotify ha ospitato un evento speciale in cui sono stati ripercorsi i traguardi raggiunti e presentati i protagonisti dell’edizione 2025

Cos’è RADAR Italia e come funziona

RADAR è una delle iniziative globali di Spotify, pensata per dare visibilità agli artisti “emergenti” attraverso playlist editoriali, campagne integrate e supporto continuativo. Non si limita a segnalare nuovi nomi: accompagna gli artisti per un anno intero, integrandoli in playlist, contenuti editoriali e iniziative speciali, spesso anche al di fuori del mercato italiano.

In passato, va detto, dal nostro sito abbiamo spesso criticato la scelta di questi emergenti in quanto vi erano nomi già ampiamente in fase di lancio con le major, da Blanco a Mara Sattei passando per Rhove (vedi qui e qui).

Nel 2025, i sei nomi selezionati sono: Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf e camoufly. Profili che si muovono tra rap, elettronica, cantautorato e urban, e che rispecchiano la nuova direzione della scena musicale italiana con il pop lasciato un po scoperto.

Numeri e crescita: i risultati del programma

Secondo i dati Spotify, gli artisti RADAR sono stati inseriti in oltre 4.300 playlist editoriali, la metà delle quali internazionali. Nel primo anno di presenza nel programma, le riproduzioni editoriali sono aumentate in media del 1.800%. Ma attenzione ai numeri: alcuni nomi erano già ben avviati al momento della selezione. È il caso di Blanco o Rhove, che erano già esplosi nel circuito mainstream con Notti in bianco, La canzone nostra e Shakerando, o di Mara Sattei, il cui vero salto è arrivato con la partecipazione a Sanremo (e il supporto di thasup).

Artisti come Coca Puma e Bnkr44 sono quelli che, invece, hanno mostrato un incremento più netto in termini di ascolti nel primo anno post-selezione, secondo Spotify. Altri, come BigMama o ARIETE, hanno saputo trasformare l’ingresso in RADAR in un percorso di consolidamento e ampliamento del pubblico, anche grazie a occasioni successive come il Festival di Sanremo.

Gli artisti RADAR Italia più ascoltati di sempre

Ecco gli artisti che, una volta selezionati da RADAR Italia, hanno registrato le performance di ascolto più significative su Spotify:

Artisti

BLANCO

Rondodasosa

Tony Boy

Rhove

Il Tre

Artiste

Mara Sattei

ARIETE

BigMama

CARA

Laila Al Habash

Un trampolino, ma non una garanzia

RADAR Italia di Spotify rappresenta senza dubbio un’opportunità preziosa, ma non può essere letto come un sistema infallibile o privo di criticità. La selezione, seppur basata su criteri editoriali e di potenziale, ha incluso anche artisti già lanciati da altre strutture o già sotto etichette con un forte impatto promozionale. Detto questo, resta un progetto importante, che negli anni ha contribuito ad ampliare la visibilità di molte realtà musicali oggi consolidate.

Nel 2025, il compito dei nuovi ingressi sarà quello di dimostrare che anche oltre la vetrina c’è sostanza. Perché emergere è difficile, ma durare lo è ancora di più. E poi diciamocelo, sei nomi in un anno sono un po’ pochetti no?