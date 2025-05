NY Canta 2025: come partecipare, categorie, premi e regolamento

A seguito del nostro articolo sui Contest Musicali italiani (lo trovate qui), oggi approfondiamo un’opportunità unica per chi sogna di esibirsi in America: il NYCANTA 2025, Festival della Musica Italiana di New York.

Nato per valorizzare la cultura e la musica italiana nel mondo, il NYCANTA offre a cantanti, band e giovanissimi la possibilità di vivere un’esperienza musicale internazionale nella metropoli statunitense. La finale del contest si svolgerà infatti a ottobre a New York, davanti a pubblico e addetti ai lavori.

Chi può partecipare al NYCANTA 2025

Il concorso è aperto a:

Artisti italiani residenti in Italia (14-55 anni)

Giovani artisti italiani junior (6-13 anni)

Italiani residenti all’estero (14-55 anni)

Sono ammesse tutte le categorie musicali e ogni partecipante può iscriversi a più categorie, purché paghi le rispettive quote d’iscrizione.

Come iscriversi

La prima fase di ascolto è gratuita e si può effettuare:

via mail a direttoreartistico@nycanta.com

tramite form sul sito www.nycanta.com

durante audizioni live presso scuole, accademie, studi o partner riconosciuti

Se l’artista risulta idoneo, riceverà via email la comunicazione ufficiale per accedere alla semifinale nazionale e potrà procedere al pagamento della quota d’iscrizione.

Materiale richiesto

File audio o video (anche girato con smartphone)

2 fotografie

Dati personali e profilo social

Categorie e costi d’iscrizione

Cantautori / Interpreti : 250 euro

: 250 euro Duo : 300 euro

: 300 euro Band o Cori : 400 euro (massimo 6 elementi)

: 400 euro (massimo 6 elementi) Junior (6-13 anni): 200 euro

Il pagamento può avvenire via PayPal o bonifico bancario.

Come funziona il concorso

Fase 1 – Iscrizione e idoneità : invio del materiale e valutazione preliminare

: invio del materiale e valutazione preliminare Fase 2 – Semifinali nazionali : tre eventi live in Nord, Centro e Sud Italia. Gli artisti parteciperanno anche a masterclass gratuite con esperti del settore.

: tre eventi live in Nord, Centro e Sud Italia. Gli artisti parteciperanno anche a con esperti del settore. Fase 3 – Finale italiana: presentazione di un brano inedito. Una giuria seleziona i 10 vincitori che voleranno a New York

La finale a New York

Nel mese di ottobre 2025 i 10 vincitori si esibiranno al NYCANTA di New York.

L’organizzazione coprirà per ogni artista:

Volo a/r Milano-New York

4 giorni di alloggio in hotel a New York (9-13 ottobre 2025)

Trasferimenti locali per il giorno della registrazione dell’evento

Servizio fotografico professionale

Promozione radio, tv, stampa, web

Per le band, le spese sono coperte solo per 2 componenti. Tutti gli altri, compresi eventuali accompagnatori, viaggeranno a proprie spese.

Premi in palio

Premio NYCANTA : 2.500 dollari al vincitore assoluto

: 2.500 dollari al vincitore assoluto Partecipazione alla compilation ufficiale distribuita da ADA Music Italy

Visibilità nazionale e internazionale

Cose da sapere prima di partecipare

Il brano inedito non deve superare 10.000 views/streaming online

I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore

La quota è unica e non rimborsabile

È richiesto il passaporto con validità oltre maggio 2026

La partecipazione implica la concessione gratuita di diritti d’immagine e delle performance per usi promozionali e mediatici

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Sito ufficiale: www.nycanta.com

Email iscrizioni: iscrizioni@form.nycanta.com

Email direzione artistica: direttoreartistico@nycanta.com