Le Pagelle all’ultima tornata di singoli degli Amici di Maria… prima del serale

Amici inediti pagelle.

Ed eccoci qui! Lo avreste mai detto? Mi avete scritto in tanti e tutti per chiedermi che fine avessi fatto, perché non uscivano le pagelle. E devo ammettere che mi ha fatto piacere. Ci sono stati artisti, ci sono stati addetti ai lavori, promoter, colleghi ma c’è stata soprattutto tanta gente comune, i lettori, la linfa vitale e questo mi ha davvero riempito di gioia.

Sapevo già che le mie pagelle erano diventate un appuntamento tanto atteso, persino temuto; era evidente dai risultati di letture che rimbalzavano il giorno dopo fra noi di All Music Italia. Però una cosa è sapere meri numeri, un’altra è avere gli attestati di stima.

Eh si, le pagelle di Fabio Fiume su All Music Italia non ci saranno più.

Queste che qui seguono sono ufficialmente le ultime ed arrivano come atto dovuto; dovuto perché avendo realizzato io le pagelle delle precedenti tornate di inediti sfornati del talent Amici di Maria De Filippi, era giusto che fosse la stessa mano, la stessa mente, lo stesso cuore, le stesse orecchie a chiudere il cerchio. E poi dovuto a tutti voi che non ho salutato e che d’improvviso si sono collegati cercando le pagelle come tutti i Venerdi e non le hanno trovate.

Ma per i saluti veri e propri ci sarà un altro passaggio col direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo.

Per il momento, per tutti quelli che le hanno amate, godetevi le ultime pagelle del vostro Fabio Fiume.

A presto.

