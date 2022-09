Amici 22: entra nella scuola Piccolo G, rapper che vanta collaborazioni con Madame, Izi e Federica Abbate

Amici 22… entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi il rapper Piccolo G.

Il 18 settembre 2022 viene formata la classe per la stagione 2022/2023 del talent show di Canale 5. Una classe in cui, come lo scorso anno, nessuno è al sicuro in quanto i professori potranno chiedere sfide con nuovi candidati in qualsiasi momento.

Tra gli allievi entrati in prima battuta, oltre Cricca e NDG, c’è Piccolo G, artista in forze alla Elektra Records, etichetta facente parte di Warner Music con Achille Lauro nelle vesti di direttore artistico. Andiamo a scoprire la sua storia, discografica e non, sino ad oggi.

Il verno nome di Piccolo G è Giovanni Rinaldi ed è nato a Macerata nel 2000. A 12 anni comincia a suonare la chitarra, mentre a 16 si innamora del rap partendo dai freestyle. I primi lavori vengono pubblicati con lo pseudo di Junior G. Ed è con questo nome che partecipa a un Contest di Honiro, nota etichetta romana che ha lanciato, tra gli altri, Briga, Mostro e Ultimo, piazzandosi quarto.

E proprio con l’etichetta esce nel 2019 il singolo Nike e tuta prodotto da DOD. Seguono, con altre etichetta indipendenti, i singoli Non lo sai e Ho fame nel 2019, Gridano e Anime tra il 2020 e il 2021. Nel video di Gridano appaiono tra l’altro anche Izi e Madame. Piccolo G prende inoltre parte all’album RIOT di IZI cantando con Federica Abbate e il rapper nella traccia Domani.

Il 6 maggio del 2022 pubblica con Elektra Records / Warner Music Italy il singolo Canzoni d’amore a cui segue a luglio Difendo chi sono. Il 18 settembre entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi.

Chissà se anche lui, come praticamente tutti gli artisti che avevano prima dell’ingresso nella scuola di Canale 5 un contratto discografico, da sangiovanni a Nicol, da Irama a Sissi, tornerà alla fine del suo percorso nel programma nella stessa casa discografica.

