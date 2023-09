Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni del primo Pomeridiano con ospiti Angelina, Tananai, Stash e...

Quest’oggi, giovedì 21 settembre, è stata registrata la prima puntata del Pomeridiano della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto il ballerino Mattia Zenzola – vincitore della passata edizione – riconsegnare l’ambita coppa come da tradizione.

Durante la puntata sono state assegnate tutte e venti le maglie disponibili, che sono state consegnate ai nuovi allievi della scuola di Amici da alcuni ospiti speciali, tra i quali possiamo annoverare: J-Ax, Angelina (che la prossima settimana tornerà in studio per presentare il nuovo singolo), Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash dei The Kolors, Ciro Immobile (che ha omaggiato la De Filippi con una maglia della Nazionale personalizzata), Tananai (al quale Maria ha consegnato il doppio disco di platino per l’album “RAVE, ECLISSI”), Francesco Arca e Rosa Diletta Rossi con Alessandro Folla (entrambi attori protagonisti della fiction Mediaset “Maria Corleone”).

Tra il pubblico anche Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

