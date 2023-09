Amici di Maria De Filippi: nella 23esima edizione si continua a puntare su giovani e progetti discografici

Amici di Maria De Filippi la registrazione della prima puntata della 23esima edizione si svolgerà oggi, 21 settembre, per andare in onda domenica 24 settembre a partire dalle ore 14. Dai Rumors giunti alla redazione di All Music Italia anche quest’anno potremmo vedere volti e voci note nel cast del programma.

Se da una parte X Factor continua con la sua linea di non dare spazio ad artisti che hanno un trascorso musicale “visibile” che sia Amici o Sanremo Giovani, scelta lodevole ma in parte anche sbagliata, Maria De Filippi e il suo team ad Amici continuano sulla linea adottata negli ultimi anni.

Da una parte quella di scegliere artisti molto giovani, 18/20 enni, una linea esplosa soprattutto dall’edizione di Sangiovanni e in contrasto con il passato in cui anche artisti non giovanissimi, vedi The Kolors e Giordana Angi, trovavano spazio al programma.

Dall’altra quella di attingere dovunque ci possa essere del talento da valorizzare. Che siano le classifiche (NDG, Tommy Dali), X Factor (Gaia e Davide Mogavero ma anche dalle audition Aka 7even, Einar, Francesco Bertoli), il mondo del rap (NDG, Tommy Dali, Cioffi) Sanremo Giovani o Area Sanremo (Leonardo Lamacchia, Virginio, Cricca, Devil A), Tik Tok (Valeria Mancini) e anche talenti che le discografiche non sono riuscite a valorizzare (Sissi, Giordana, Nyv, Angelina Mango e Irama).

Ora manca poco per scoprire chi andrà a ricoprire uno degli ambiti banchi di Amici di Maria De Filippi e scoprire, tra l’altro, se Jore (ritiratosi per motivi personali) e Mezkal (estromesso da Rudy Zerbi per il poco tempo a disposizione per lavorarci ma con invito a riproporsi quest’anno) saranno dentro al programma.

Nell’attesa ecco alcuni nomi già noti sulle scene discografiche che hanno sostenuto più di un provino. Clicca in basso su continua.