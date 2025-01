Amici 24, gli inediti dei cantanti volano su Spotify (ma non in radio)

Amici 24 nelle playlist editoriali Spotify e nelle radio EarOne, come stanno andando tutti gli inediti dei cantanti di questa edizione in corso? Scopriamolo insieme.

Per quanto riguarda le radio, abbiamo chiesto a EarOne – società partner dell’industria discografica e punto di riferimento per tutto ciò che concerne il mondo delle radio – di elaborare per noi i dati della classifica radio per scoprire l’andamento degli inediti di Amici 24.

AMICI 24: GLI INEDITI NELLE RADIO EARONE

La situazione radio non è affatto positiva per i ragazzi della Scuola di Amici 24. Nelle prime 300 posizioni della classifica generale di EarOne sono presenti solamente quattro cantanti: Chiamamifaro, Senza Cri, Nicolò e Antonia. Analizziamoli meglio:

Chiamamifaro è presente alla #121 con O.M.G. e l’inedito è trasmesso da 7 radio EarOne, tra cui Radio Zeta e Radio 105

è presente alla #121 con e l’inedito è trasmesso da 7 radio EarOne, tra cui Radio Zeta e Radio 105 Senza Cri è presente alla #162 con Tutto l’odio e l’inedito è trasmesso da 8 radio EarOne, tra cui CiccioRiccio (seconda radio più importante della Puglia), Radio Zeta e Radio 105

è presente alla #162 con e l’inedito è trasmesso da 8 radio EarOne, tra cui CiccioRiccio (seconda radio più importante della Puglia), Radio Zeta e Radio 105 Nicolò è presente alla #181 con Yin e Yang e l’inedito è trasmesso da 5 radio EarOne, tra cui Radio Montecarlo e Radio Subasio

è presente alla #181 con e l’inedito è trasmesso da 5 radio EarOne, tra cui Radio Montecarlo e Radio Subasio Antonia è presente alla #249 con Dove ti trovi tu e l’inedito è trasmesso da 10 radio EarOne, tra cui Radio Norba e Radio Subasio

AMICI 24: GLI INEDITI SU SPOTIFY

Per quanto riguarda invece Spotify Italia, gli editor della piattaforma stanno dando molto spazio agli inediti dei cantanti di Amici 24 e non solo nelle playlist più giovani e pop legate principalmente alla GenZ, ma anche in quelle indie – che l’anno scorso supportarono la vincitrice Sarah Toscano.

Nella playlist New Music Friday Italia di venerdì 31 gennaio, è presente l’ultimo inedito di Luk3, Piangi, il suo “singolo della rinascita”, precisamente alla posizione #12.

Continuando sempre su Luk3, l’allievo è in copertina nella playlist editoriale di Generazione Z, dove sono presenti ben 5 brani di Amici 24 nella Top 10: Luk3 con Valentine, Jacopo Sol con Complici, TrigNO con Maledetta Milano, Antonia con Dove ti trovi tu e Mollenbeck con Male.

Gli inediti aumentano ad 8 se viene considerata la Top 20, dove troviamo anche Deddè con Periferia, Chiamamifaro con O.M.G. e Antonia con Giganti. Nell’intera playlist di Generazione Z di questa settimana in cui scriviamo, sono ben 21 gli inediti di Amici 24.

Passando poi all’ambita playlist Alta Rotazione, con oltre 600 mila followers, sono presenti solo Antonia, Luk3, TrigNO e Jacopo Sol.

In Novità Pop, playlist con oltre 63 mila followers, troviamo ben 12 brani di Amici 24. Ad esempio, Luk3 è presente con due canzoni: Piangi in Top 10 e Valentine.

In Nuovo Pop, playlist con oltre 10 mila followers, troviamo Jacopo Sol alla #2, seguito da altri quattro allievi: Antonia, TrigNO, Chiamamifaro e Senza Cri con Tutto l’odio.

In un’altra playlist di rilievo, ovvero Indie Italia con quasi 450 mila followers, Chiamamifaro è presente con due brani: alla #6 con Perché e alla #24 con O.M.G.

Ricapitolando e studiando tutte le altre playlist, Luk3 è l’artista presente in più playlist editoriali di Spotify Italia. Il suo ultimo singolo uscito martedì 28 gennaio, Piangi, in due giorni ha totalizzato quasi 100 mila stream.

La situazione generale degli inediti di Amici 24 è pressoché simile a quella dell’anno scorso. La presenza in numerose playlist editoriali, con annessa copertina per Luk3, rende evidente il supporto che la piattaforma sta dando ai cantanti anche in questa nuova edizione.