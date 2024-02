Amici 23, le anticipazioni della ventesima puntata con Angelina, Annalisa, Irama e…

Amici 23, le anticipazioni della ventesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 18 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Angelina Mango, Annalisa, Irama, Maninni e The Kolors, tutti reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 rispettivamente con “La Noia” (balla Lucia), “Sinceramente” (balla Giovanni), “Tu No” (balla Marisol), “Spettacolare” (balla Nicholas) e “Un Ragazzo Una Ragazza” (ballano Sofia e Kumo).

A giudicare la gara di canto sarà invece Ornella Vanoni, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Marcello Sacchetta.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 18 febbraio è registrata).