Amici 23, le anticipazioni della diciannovesima puntata con Olly, Vessicchio, J-Ax e Gaetano Curreri

Amici 23, le anticipazioni della diciannovesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 11 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: J-Ax, il Maestro Vessicchio e Gaetano Curreri, che giudicheranno la gara di canto; Daniel Ezralow, che giudicherà la gara di ballo, e Olly, che canterà “A squarciagola“.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 11 febbraio è registrata).