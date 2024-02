Amici 23, le anticipazioni della ventiduesima puntata con Emma e Mr.Rain

Amici 23, le anticipazioni della ventiduesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 3 marzo, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti Emma e Mr.Rain, che presenteranno i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2024, ovvero “Apnea” e “Due Altalene“.

Insieme a Max Brigante e Tommaso Toma, Emma giudicherà inoltre la gara di canto, mentre per la gara di ballo Maria De Filippi ha chiamato Rossella Brescia.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 3 marzo è registrata).