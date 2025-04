X Factor Italia, la seconda edizione: chi ha vinto, gli ascolti e i talenti lanciati dal programma

Chi ha vinto la seconda edizione di X Factor Italia? Tutti i dettagli sulla stagione 2009: dai giudici ai concorrenti, fino al vincitore, gli ascolti e i talenti lanciati.

La seconda edizione di X Factor Italia è andata in onda su Rai 2 a partire dal 12 gennaio 2009 mantenendo Francesco Facchinetti alla conduzione. Anche in questa stagione, il programma è legato a Sony Music, con contratto discografico riservato al vincitore.

Scopriamo chi ha trionfato, quali artisti hanno lasciato il segno e come si è evoluto lo show.

LA SECONDA EDIZIONE DI X FACTOR ITALIA E I GIUDICI

La giuria resta invariata rispetto alla prima edizione:

Simona Ventura : guida la categoria 16-24

: guida la categoria 16-24 Morgan : segue gli Over 25

: segue gli Over 25 Mara Maionchi: è il giudice dei Gruppi Vocali

Da notare che nella fase della scelta finale Simona Ventura nello scegliere i suoi talenti elimina una giovanissima Elodie.

I CANTANTI IN GARA

La suddivisione dei concorrenti per categoria è la seguente:

OVER 25 (Morgan)

Matteo Becucci

Noemi

Laura Binda (entra nella 10a puntata)

Enrico Nordio

Chiarastella Calconi (entra nella 7a puntata)

Vincenzo Novara

Elisa Rossi

Giops (entra nella 3a puntata)

GRUPPI VOCALI (Mara Maionchi)

The Bastard Sons of Dioniso

Farias

Sisters of Soul

Sinacria Symphony

16-24 (Simona Ventura)

Jury Magliolo (entra nella 5a puntata)

Daniele Magro

Ambra Marie Facchetti

Serena Abrami

Giacomo Salvietti

CHI HA VINTO LA SECONDA EDIZIONE DI X FACTOR ITALIA?

La finale si è svolta il 19 aprile 2009 ed è andata in onda sulla rete ammiraglia Rai, Rai 1.

A trionfare è stato Matteo Becucci, della squadra di Morgan, che ha battuto in finalissima The Bastard Sons of Dioniso con il 51% delle preferenze. La classifica finale è la seguente:

1° posto : Matteo Becucci (Morgan)

: Matteo Becucci (Morgan) 2° posto : The Bastard Sons of Dioniso (Maionchi)

: The Bastard Sons of Dioniso (Maionchi) 3° posto: Jury Magliolo (Ventura)

Matteo ha conquistato il pubblico grazie a esibizioni intense e vocalmente solide, duettando nella finale anche con Riccardo Cocciante sul brano Margherita.

GLI ASCOLTI DELLA SECONDA EDIZIONE DI X FACTOR ITALIA

Per la seconda edizione di X Factor sono disponibili i dati completi solo delle prime otto puntate, che hanno registrato una media di 3.186.000 spettatori pari al 14,67% di share.

La finale, andata in onda domenica 19 aprile 2009 su Rai 1, ha segnato un importante picco d’ascolti con 4.437.000 spettatori e uno share del 22,76%, confermando l’attenzione crescente del pubblico nei confronti del talent.

I TALENTI LANCIATI DALLA SECONDA EDIZIONE DI X FACTOR

Anche in questa stagione, pur non vincendo, diversi concorrenti hanno lasciato un segno importante.

Noemi

Uscita prematuramente dal programma, ha però ricevuto un’occasione storica: è stata la prima eliminata a cui è stato concesso di presentare un inedito. Briciole, diventato rapidamente un successo radiofonico, ha lanciato la sua carriera con un contratto Sony.

Nel corso degli anni l’interprete si è rivelata una delle artisti di maggior successo tra quelle passate dal programma. Ad oggi conta 18 dischi di platino, 3 dischi d’oro e ha partecipato al Festival di Sanremo per ben 8 volte ottenendo anche un terzo posto.

The Bastard Sons of Dioniso

Il trio trentino, noto anche con la sigla TBSOD ha conquistato il secondo posto e il Premio della Critica. Dopo l’esperienza televisiva, il gruppo ha firmato con Sony Music e ha pubblicato l’EP L’amor carnale, certificato disco d’oro con oltre 35.000 copie vendute.

Nel corso degli anni hanno costruito una solida carriera discografica e live. Dopo la rottura con Sony hanno mantenuto la loro identità musicale, spaziando tra rock, folk ed elettronica, con una discografia composta da sette album in studio.

Hanno aperto concerti per Ben Harper, Robert Plant e i Green Day, collaborato con Bugo, partecipato a progetti solidali come Rezophonic e sono apparsi anche in TV fiction.

Daniele Magro

Classe 1989, Daniele Magro, pur portando avanti anche una carriera da cantautore, si è specializzato come autore e produttore.

Nel 2013 debutta come autore firmando tre brani per il disco Schiena di Emma, tra cui la hit L’amore non mi basta (disco di platino) e la ballad Trattengo il fiato (disco d’oro).

Con Alessandra Amoroso collabora più volte firmando brani come Fidati ancora di me (platino), Avrò cura di tutto (oro), Buongiorno e Forza e Coraggio. Per Marco Mengoni scrive nel 2016 Proteggiti da me e nel 2021 la hit Cambia un uomo, platino e singolo apripista dell’album Materia (Terra).

Ha firmato brani anche per Chiara Galiazzo, Noemi, Giusy Ferreri, Michele Bravi, Benji & Fede, Alexia, Raffaella Carrà e Fiorella Mannoia.

MATTEO BECUCCI: IL VINCITORE DI X FACTOR 2

Matteo Becucci, classe 1970 e originario di Livorno, è il vincitore della seconda edizione di X Factor Italia–

Il suo inedito lanciato nel programma, Impossibile, è stato certificato con il disco d’oro.

Dopo la vittoria firma un contratto discografico con Sony Music e pubblica l’EP Impossibile, a cui segue nel novembre dello stesso anno l’album Cioccolato amaro e caffè. Il disco contiene anche Ti troverò, adattamento italiano di un brano dei Ph.D.

Negli anni successivi, pur non confermando il successo commerciale iniziale, Becucci porta avanti una carriera artistica ricca di progetti. Si avvicina al teatro musicale interpretando Giuda nel celebre Jesus Christ Superstar e continua a incidere brani originali, pubblicando l’album Matteo Becucci (2011) e Tutti quanti Mery (2014).

L’ultimo singolo pubblicato è Lontano dagli alberi del 2019.