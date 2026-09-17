Myriam Belfiore arriva alle Audition di X Factor 2026 con un brano che chiarisce subito quale sia il suo terreno artistico: Mosca, un inedito in cui canzone, interpretazione e teatralità convivono. Una proposta che divide i giudici ma che le permette di superare il turno con tre sì.

Ha 25 anni, viene dalla provincia di Alessandria e alle spalle ha già un percorso che passa dal cantautorato al musical, dai concorsi per emergenti al teatro.

CHI È MYRIAM BELFIORE DI X FACTOR 2026

Myriam Belfiore è una cantautrice e performer originaria di San Salvatore Monferrato, in provincia di Alessandria. Da alcuni anni vive a Bologna, città in cui ha studiato alla Bernstein School of Musical Theater.

Nel 2024 è arrivata tra i dieci finalisti del Festival di Castrocaro. In quell’occasione aveva presentato l’inedito Ü, brano dalle influenze R&B scritto e composto da lei e prodotto da Lorenzo Morra.

Tra i suoi riferimenti musicali ha indicato nel tempo artisti molto diversi tra loro: Enzo Jannacci, David Bowie e Tosca, mentre la sua formazione parte anche da ascolti come Whitney Houston, Gino Paoli e Queen.

Il rapporto con il teatro è centrale nel suo percorso. Myriam ha preso parte al musical Sherlock Holmes con Neri Marcorè e a Cinderella al Teatro Nazionale di Milano. Ha inoltre condiviso con Marcorè anche lo spettacolo Duo di tutto.

MYRIAM BELFIORE A X FACTOR 2026 CON MOSCA

Per la sua Audition a X Factor 2026, Myriam sceglie di non affidarsi a una cover e porta direttamente una propria canzone: Mosca.

Il punto di partenza è decisamente insolito: la cantante la presenta come una storia d’amore «tra me e un insetto». Il brano sfrutta volutamente una scrittura ironica e una performance fortemente teatrale, con Myriam che interpreta fisicamente quello che sta cantando.

Ed è proprio questo aspetto a dividere il tavolo dei giudici. Da una parte vengono riconosciute la voce e una personalità artistica precisa; dall’altra emerge il dubbio che una proposta così vicina al musical possa trovare facilmente una collocazione nel percorso discografico del programma.

Durante il confronto viene citata anche Arisa come esempio di artista capace di inserire una forte componente interpretativa e teatrale all’interno della canzone pop.

Myriam spiega di essere consapevole del rischio e chiarisce che non tutte le sue canzoni seguono necessariamente questa direzione: sta già lavorando anche su brani meno legati alla performance teatrale, pur senza voler perdere l’elemento interpretativo.

Alla fine arrivano tre sì e un no: Myriam Belfiore supera così le Audition di X Factor 2026.

MOSCA ERA GIÀ UN BRANO PREMIATO PRIMA DI X FACTOR

Mosca non nasce per il talent. Il brano era già stato pubblicato nel 2025 e aveva ottenuto diversi riconoscimenti nel circuito dedicato alla nuova musica italiana.

Con questa canzone Myriam Belfiore ha conquistato sei premi al festival I Visionatici e ha ottenuto sia il premio come miglior cantautrice sia il primo premio assoluto al Je So’ Pazzo Music Festival.

Nel suo percorso ci sono inoltre l’apertura di concerti di Serena Brancale, esibizioni all’Auditorium Parco della Musica di Roma e collaborazioni come solista con le orchestre dei Teatri Comunali di Bologna e Ferrara.

Tra le pubblicazioni precedenti figurano anche Ü, Rec e Man, mentre nel 2026 ha lavorato al progetto Come togliere la muffa e farci l’insalata.

L’Audition di X Factor, quindi, porta davanti al grande pubblico una caratteristica che nel percorso di Myriam Belfiore era già evidente: il tentativo di tenere insieme scrittura cantautorale, voce e formazione teatrale. Ed è esattamente su questo equilibrio che i giudici vogliono ora capire fin dove possa spingersi.