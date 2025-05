Giorgia confermata alla conduzione di X Factor 2025 (VIDEO)

X Factor 2025: Giorgia confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo. L’annuncio arriva direttamente dai social ufficiali del talent, con un video diffuso oggi 5 maggio.

Giorgia torna alla guida di X Factor

Il primo annuncio ufficiale di X Factor 2025 è servito: sarà ancora Giorgia a condurre la nuova edizione dello show di Sky Original prodotto da Fremantle, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW.

A confermarlo è la stessa artista in un video pubblicato oggi sui social del programma.

Le parole di Sky e Fremantle sulla riconferma di Giorgia

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, commenta così la riconferma:

“Siamo entusiasti di poter confermare Giorgia alla conduzione di X Factor 2025, dopo un’edizione sorprendente e piena di energia in cui ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito con originalità e – mi piace sottolinearlo – con grandissimo impegno e professionalità. Giorgia è autentica, empatica, positiva e autorevole. Il pubblico l’ha amata da subito, e non vediamo l’ora di riaccoglierla sul palco”.

Marco Tombolini, CEO di Fremantle, aggiunge:

“L’ambizione di chi produce un programma consolidato come X Factor è rinnovarsi valorizzando il format. Giorgia ha saputo cogliere subito questa sfida. Affrontare una nuova stagione con lei ci rende felici e orgogliosi”.

Dopo una prima esperienza da conduttrice accolta con grande calore da pubblico e critica, Giorgia tornerà dunque alla guida dello show che ha rilanciato la sua presenza in TV.

Le altre novità – tra giudici, audizioni e nuovi format – saranno comunicate nelle prossime settimane. Intanto, l’appuntamento è da settembre su Sky e NOW.