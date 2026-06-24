Lo Sziget Festival 2026 ha pubblicato il timetable completo e tra le venue, i palchi e i nuovi distretti svelati per l’edizione di quest’anno arriva una notizia che riguarda da vicino la musica italiana. Il Lightstage, palco diurno del festival, ospita per la prima volta New Sounds of Italy, una selezione di sei artisti italiani realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Sull’Isola della Libertà di Budapest, fino al 15 agosto 2026, salgono cmqmartina, Emma Nolde, Ginevra, Giulia Mei, I Patagarri e vaeva.

Al programma italiano si aggiunge Chadia, in cartellone il mercoledì sul dropYard, palco che ospita le nuove proposte internazionali tra cui le Wild Wild Women dall’India e YT dal Regno Unito. È una presenza italiana che esce dal perimetro dei festival estivi nostrani e si confronta con un pubblico europeo da quasi mezzo milione di persone all’anno.

New Sounds of Italy al Lightstage: il progetto MiC e SIAE

Il Lightstage è la venue dello Sziget dedicata alle proposte da scoprire. Lo showcase New Sounds of Italy rientra nel filone delle uscite internazionali sostenute dal Ministero della Cultura attraverso il bando “Per Chi Crea” di SIAE. I sei artisti selezionati attraversano cantautorato pop, indie, jazz d’autore ed elettronica, e arrivano all’Isola della Libertà dopo essere passati per il circuito dei club italiani.

cmqmartina e vaeva rappresentano le proposte più recenti della selezione. Emma Nolde ha pubblicato il secondo album “Dormi” nel 2023 per Polydor. Ginevra e Giulia Mei portano due declinazioni del cantautorato d’autore, rispettivamente tra pop ed elettronica e tra jazz e canzone palermitana. I Patagarri sono usciti dall’ultima edizione di X Factor.

Sziget 2026: gli headliner del Main Stage

Lo Sziget Festival 2026 mette in apertura, sul Main Stage, Zara Larsson e SOMBR. La chiusura del 15 agosto è affidata a Jorja Smith e Skrillex.

Sul Revolut Stage spuntano Underworld, Nia Archives, Dijon e Parcels. L’iconico Colosseum, struttura a 360 gradi costruita in legno, raccoglie i set elettronici di HAAi, Joris Voorn, Richie Hawtin e Patrick Mason. Sul versante internazionale del programma, il palco The Buzz ospita le Zawose Queens dalla Tanzania, Ikkimel dalla Germania, gli ungheresi Jazzbois e la band americana HEALTH. Si aggiungono il duo di illusionisti Siegfried & Joy, attesi al palco Joker il giorno di apertura e in un’apparizione speciale sul Main Stage.

I nuovi distretti dello Sziget 2026: Jardin des Arts e Le Dome

L’edizione di quest’anno aggiunge due venue al programma. Jardin des Arts è il distretto dedicato al circo contemporaneo, alla danza e alle performance multidisciplinari. Al centro c’è Le Grand Théâtre, struttura da 1500 spettatori a sera. Le Dome è la nuova venue immersiva: di giorno black-box per teatro e danza, di notte playground audiovisivo dove cupola, visual e suono lavorano insieme.

Sul fronte musicale è stata lanciata Sound of Nations, open call rivolta ai DJ che vogliono esibirsi al Camping of Nations. Il programma generale si consulta tramite l’app ufficiale del festival e il Szitizen Passport, la guida in formato passaporto distribuita on site con scalette, mappe e raccolta timbri.

Sziget Festival 2026: date, biglietti e informazioni

Lo Sziget Festival 2026 si chiude il 15 agosto sull’Óbudai-sziget, l’Isola della Libertà di Budapest. Il biglietto include il campeggio libero sul festival. Sono disponibili formule da 5 giorni, 3 giorni e singola giornata, oltre a opzioni di glamping all’interno del festival. È stato inoltre lanciato il Sziget City Pass, che dà accesso ai trasporti pubblici di Budapest, sconti sui musei e accesso alle terme. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale szigetfestival.com. Da Treviso, Budapest è raggiungibile in 7 ore di autostrada o con voli low cost diretti.

Sziget Festival: l’Isola della Libertà a Budapest

Lo Sziget nasce nel 1993 sull’Óbudai-sziget, isola fluviale del Danubio nel cuore di Budapest. Nel corso degli anni ha ospitato Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, David Bowie, Prince, Radiohead, Foo Fighters e Stromae. Ogni edizione richiama poco meno di mezzo milione di Szitizen — così si chiamano i partecipanti — da tutto il mondo.

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