Sud Sound System, concerto all’Alcatraz di Milano il 7 novembre: arriva il Premio alla Carriera
Il gruppo salentino sarà protagonista della ventesima edizione de La Notte di San Martino. Una serata che riporta i Sud Sound System nel locale dove registrarono Live & Direct nel 2006.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Sud Sound System tornano in concerto all’Alcatraz di Milano sabato 7 novembre 2026. Il gruppo salentino sarà protagonista della ventesima edizione de La Notte di San Martino, durante la quale riceverà un Premio alla Carriera per i 35 anni dal debutto discografico.
La serata riporta i Sud Sound System in un locale importante per la loro storia: proprio all’Alcatraz, nel 2006, registrarono Live & Direct, pubblicato in CD e DVD.
Sud Sound System a Milano: il concerto del 7 novembre 2026
Il concerto dei Sud Sound System è previsto alle 22:00. La serata inizierà alle 19:30 con l’apertura delle porte, mentre alle 21:00 salirà sul palco Mundial.
Nel programma figura anche Papa Leu Selecter. Dalle 23:00 la festa proseguirà con il DUEMILAZ Party.
I biglietti sono disponibili esclusivamente online, con prezzi a partire da 10 euro.
|Data
|Città
|Biglietti
|7 nov 2026
|Milano
Alcatraz
|Online
Dal Leoncavallo all’Alcatraz: il legame dei Sud Sound System con Milano
Il rapporto tra i Sud Sound System e Milano risale al 21 gennaio 1989, quando il gruppo si esibì al Leoncavallo per il suo primo concerto fuori dal Salento.
Due anni dopo, nel 1991, arrivò il debutto discografico con Fuecu / T’a sciuta bona, pubblicazione a cui si riferisce il trentacinquesimo anniversario celebrato nel 2026.
Nel 2006 il gruppo scelse proprio l’Alcatraz per registrare Live & Direct. Il concerto del 7 novembre segna quindi anche il ritorno nello stesso locale a vent’anni da quella registrazione.
Tra le pubblicazioni più recenti dei Sud Sound System c’è il singolo Salento Sound, realizzato con Kalibwoy e Kybba.
La ventesima edizione de La Notte di San Martino sarà così l’occasione per ripercorrere dal vivo una storia musicale iniziata nel Salento e passata più volte da Milano.
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