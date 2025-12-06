Subsonica celebrano 30 anni con “Cieli su Torino 96–26”

Dopo il ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano CIELI SU TORINO 96-26, un progetto speciale che celebra i trent’anni della band con quattro concerti esclusivi alle OGR Torino e una settimana di eventi diffusi nei luoghi simbolo della loro storia.

Nel brano lanciato nelle scorse settimane, accompagnato da un videoclip girato tra Italia e Marocco, la band ha omaggiato la storia del Colonnello Abshir Hashi Alì, custode di un archivio musicale di oltre 100.000 registrazioni sopravvissute a decenni di distruzioni a Mogadiscio.

Un simbolo di memoria, resistenza e continuità culturale che apre la strada al nuovo album dei Subsonica, atteso per il 2026.

Ora però per Samuel e soci è tempo di pensare al ritorno live.

CIELI SU TORINO 96-26: quattro appuntamenti per un trentennale storico

Per festeggiare un percorso iniziato nel 1996, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno scelto non un tour tradizionale ma una vera immersione nella loro città. Alle OGR Torino andranno in scena quattro serate – ciascuna con scaletta diversa – pensate per attraversare tre decenni di sperimentazioni, elettronica e identità sonora unica.

31 marzo 2026 – OGR Torino

1 aprile 2026 – OGR Torino

3 aprile 2026 – OGR Torino

4 aprile 2026 – OGR Torino

Ogni biglietto darà accesso anche a una mostra antologica allestita nel Duomo delle OGR: foto, strumenti, costumi di scena, manifesti, memorabilia e un percorso immersivo che racconta i 30 anni dei Subsonica. Dopo ogni concerto, inoltre, la band si alternerà in consolle per un dj set esclusivo.

Le celebrazioni non si limiteranno alle OGR. Grazie alla collaborazione con Consiste. Entertainment, la città e la Regione Piemonte diventeranno parte integrante del progetto con mostre, installazioni, percorsi sonori e iniziative che toccheranno i luoghi chiave dei Subsonica, trasformando Torino in un grande museo a cielo aperto.

La band spiega così l’idea: «La nostra storia è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti. Per questo vogliamo che il trentennale sia un abbraccio reciproco tra noi e la città, un percorso attraverso i luoghi che hanno segnato la nostra vicenda artistica».

subsonica Biglietti e prevendite

I biglietti saranno disponibili secondo questo calendario:

Martedì 2 dicembre, ore 11:00 – Pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata.

Mercoledì 3 dicembre, ore 11:00 – Prevendita Mastercard su Priceless.com.

Giovedì 4 dicembre, ore 11:00 – Pre-sale My Live Nation su livenation.it.

Venerdì 5 dicembre, ore 11:00 – Vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Foto di Ivan Cazzola






