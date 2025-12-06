6 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
6 Dicembre 2025

Subsonica celebrano 30 anni con “Cieli su Torino 96–26”

In attesa del nuovo album per la band quattro concerti alle OGR e una settimana di eventi in città

Tour di All Music Italia
I Subsonica in uno scatto ufficiale di Ivan Cazzola per il progetto Cieli su Torino 96–26.
Condividi su:

Dopo il ritorno discografico con il singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano CIELI SU TORINO 96-26, un progetto speciale che celebra i trent’anni della band con quattro concerti esclusivi alle OGR Torino e una settimana di eventi diffusi nei luoghi simbolo della loro storia.

Nel brano lanciato nelle scorse settimane, accompagnato da un videoclip girato tra Italia e Marocco, la band ha omaggiato la storia del Colonnello Abshir Hashi Alì, custode di un archivio musicale di oltre 100.000 registrazioni sopravvissute a decenni di distruzioni a Mogadiscio.

Un simbolo di memoria, resistenza e continuità culturale che apre la strada al nuovo album dei Subsonica, atteso per il 2026.

Ora però per Samuel e soci è tempo di pensare al ritorno live.

CIELI SU TORINO 96-26: quattro appuntamenti per un trentennale storico

Per festeggiare un percorso iniziato nel 1996, Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio hanno scelto non un tour tradizionale ma una vera immersione nella loro città. Alle OGR Torino andranno in scena quattro serate – ciascuna con scaletta diversa – pensate per attraversare tre decenni di sperimentazioni, elettronica e identità sonora unica.

  • 31 marzo 2026 – OGR Torino
  • 1 aprile 2026 – OGR Torino
  • 3 aprile 2026 – OGR Torino
  • 4 aprile 2026 – OGR Torino

Ogni biglietto darà accesso anche a una mostra antologica allestita nel Duomo delle OGR: foto, strumenti, costumi di scena, manifesti, memorabilia e un percorso immersivo che racconta i 30 anni dei Subsonica. Dopo ogni concerto, inoltre, la band si alternerà in consolle per un dj set esclusivo.

Le celebrazioni non si limiteranno alle OGR. Grazie alla collaborazione con Consiste. Entertainment, la città e la Regione Piemonte diventeranno parte integrante del progetto con mostre, installazioni, percorsi sonori e iniziative che toccheranno i luoghi chiave dei Subsonica, trasformando Torino in un grande museo a cielo aperto.

La band spiega così l’idea: «La nostra storia è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti. Per questo vogliamo che il trentennale sia un abbraccio reciproco tra noi e la città, un percorso attraverso i luoghi che hanno segnato la nostra vicenda artistica».

subsonica Biglietti e prevendite

I biglietti saranno disponibili secondo questo calendario:

  • Martedì 2 dicembre, ore 11:00 – Pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata.
  • Mercoledì 3 dicembre, ore 11:00 – Prevendita Mastercard su Priceless.com.
  • Giovedì 4 dicembre, ore 11:00 – Pre-sale My Live Nation su livenation.it.
  • Venerdì 5 dicembre, ore 11:00 – Vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Foto di Ivan Cazzola



Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
X Factor 2025 pagelle finale vince rob 2

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 5

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 6

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-49-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
Laura Pausini nel videoclip di “Ritorno ad amare” diretto da Luca Tommassini 10

Laura Pausini pubblica il videoclip di “Ritorno ad amare”, diretto da Luca Tommassini e ispirato a Freddie Mercury

Cerca su A.M.I.