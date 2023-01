Sfera Ebbasta per la prima volta live in Arena di Verona: info e biglietti

Sfera Ebbasta Tour 2023.

Si aggiunge un’altra data (e che data!) al prossimo tour di Sfera Ebbasta. Il king della trap italiana sarà presto in concerto all’Arena di Verona, per la prima volta in assoluto ospite di quello che per molti è uno dei templi della musica nel mondo. Lo spettacolo presso l’Arena di Verona sarà il primo ad inaugurare una serie di eventi estivi del Summer Tour di Sfera Ebbasta, in arrivo con la bella stagione. Scopriamo dunque insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sfera Ebbasta in concerto all’Arena di Verona: la data e le info sui biglietti

Il giorno che vi dovreste segnare a calendario è il prossimo 27 aprile. L’appuntamento nella celebre venue scaligera si aggiungerà così alle date già annunciate della prossima tournée di Sfera, prodotta da Trident Music in collaborazione con Thaurus, che ha anticipato che si tratterà di un evento imperdibile e unico nel suo genere.

I biglietti per il live, vi informiamo, sono già disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

In questa occasione, ovviamente, l’artista di Cinisello Balsamo ci farà riascoltare tutti i suoi più grandi successi di carriera a partire da quelli degli esordi fino ad arrivare alle hit più iconiche del più recente disco Famoso.



In attesa di rivedere l’artista live, qui sotto trovate il calendario del tour aggiornato.

Sfera Ebbasta tour 2023 – le date