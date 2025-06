SARAFINE annuncia il suo Club Tour 2025: sei date nei club per un viaggio nella sua musica

SARAFINE Tour 2025 Dopo la vittoria a X Factor 2023, un’estate 2024 piena di concerti nei festival italiani e l’uscita dell’EP Un trauma è per sempre per Warner Music Italy, SARAFINE è pronta a tornare dal vivo. Questa volta, però, sceglie una dimensione più intima e personale: i club.

È ufficiale l’annuncio del Club Tour 2025, sei appuntamenti esclusivi pensati per entrare nel cuore pulsante della sua musica e offrire al pubblico uno spettacolo nuovo, immersivo e autentico.

Un nuovo spettacolo per entrare nel mondo di SARAFINE

“Ho suonato tantissimo nell’estate del 2024 e suonerò anche quest’estate in molti festival italiani, ma avevo voglia di creare uno spettacolo inedito tutto mio in una dimensione che coinvolga chi verrà a vedere lo show in modo più diretto, come se entrasse nella mia bolla creativa. Sarà uno show diverso da quello suonato finora, con momenti inediti di intimità che si alterneranno ai momenti di festa e ballo per i quali la gente mi conosce di più.”

Così SARAFINE racconta l’essenza del nuovo tour, che sarà un mix tra introspezione, energia, elettronica e narrazione. Un percorso che restituisce la profondità della sua ricerca artistica, lunga due anni, e costruita con libertà e coraggio.

Da Malati di Gioia a Un trauma è per sempre

La vittoria a X Factor 2023 con Malati di Gioia ha segnato l’inizio della nuova fase di SARAFINE. Invece di lanciarsi subito con nuovi singoli, ha scelto il silenzio creativo per lavorare a un progetto più maturo e definito.

L’EP Un trauma è per sempre, uscito a dicembre 2024, racchiude tutto il suo universo: sonorità elettroniche, incursioni dubstep e techno, testi viscerali e personali. Un lavoro che conferma SARAFINE come una delle voci più originali e potenti della nuova scena italiana.

Chi è SARAFINE

SARAFINE, nome d’arte di Sara Sorrenti, è una cantautrice e producer calabrese. Dopo un primo percorso nel folk, ha vissuto tra Belgio e Lussemburgo dove ha assorbito sonorità elettroniche nordeuropee. Il suo stile mescola dubstep, trap, techno e pop, mentre i testi combinano ironia e disillusione in una narrazione cruda, ma mai cinica.

Dopo la vittoria a X Factor 2023 e oltre venti date nei festival dell’estate 2024, ha pubblicato il suo primo EP Un trauma è per sempre per Warner Music Italy.

sarafine Tour 2025: Le date del Club

Giovedì 23 ottobre 2025 – Taranto, Mercato Nuovo

– Taranto, Mercato Nuovo Venerdì 24 ottobre 2025 – Rende (CS), Mood Social Club

– Rende (CS), Mood Social Club Sabato 25 ottobre 2025 – Baronissi (SA), Dissonanze

– Baronissi (SA), Dissonanze Giovedì 30 ottobre 2025 – Bologna, Locomotiv Club

– Bologna, Locomotiv Club Giovedì 6 novembre 2025 – Roma, Monk

– Roma, Monk Mercoledì 10 dicembre 2025 – Milano, Arci Bellezza

I biglietti sono già disponibili online bit.ly/SARAFINE-ClubTour25

Foto di Giacomo Triglia