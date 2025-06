Porto Rubino 2025: svelato il cast della 7° edizione del festival ideato da Renzo Rubino

Porto Rubino 2025: le location e il cast della 7° edizione del festival ideato da Renzo Rubino.

Dal 10 al 19 luglio torna il consueto appuntamento con Porto Rubino, giunto quest’anno alla settima edizione. In programma quattro imperdibili appuntamenti, in cui la musica si fonderà con le bellezze del mare, sullo sfondo dei porti più incantevoli della Puglia.

Ma non è tutto! Porto Rubino è infatti anche e soprattutto un incontro tra generazioni e stili. Ed ecco che grandi nomi del cantautorato si mescoleranno a nuove voci, tra sonorità popolari, contemporanee e sperimentali.

PORTO RUBINO 2025: quando IL MARE INCONTRA LA MUSICA

Nato da un’idea visionaria del cantautore Renzo Rubino e diventato un vero e proprio gioiello tra i festival estivi italiani, nel corso degli anni Porto Rubino ha ospitato su caicchi, palchi incastonati su scogliere al tramonto e porti dagli scorci mozzafiato artisti del calibro di: Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Brunori Sas, Vinicio Capossela, Benjamin Clementine, Dardust, Diodato, Micah P. Hinson, Levante, Madame, Mahmood e Daniele Silvestri.

Dell’edizione del 2021, in particolare, è disponibile anche uno speciale docufilm, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma, il cui successo ha fatto sì che l’anno successivo Porto Rubino si potesse trasformare in un programma televisivo, andato in onda su Rai 2.

PORTO RUBINO 2025: date, cast e location

10 luglio – Peschici

Anna Carol

Clementino

Bluem

Gnut

Niccolò Fabi

Francesco Di Bella

Giorgio Poi

OPENING: RaestaVinvE

14 luglio – Monopoli (Porto Vecchio)

Esplosiva e all’insegna del ritmo, questa tappa è stata pensata per chi ama lasciarsi andare e ballare sotto le stelle, immerso nella magia del mare e della musica.

Levante

La Rappresentante di Lista

Coca Puma

Bassolino

Il Mago del Gelato

Lamante

OPENING: Gaia Rollo

18 luglio – Polignano a Mare (Cala Paura)

Con questo terzo appuntamento – gratuito, all’alba – si torna alle origini, lì dove Porto Rubino ha mosso i primi passi.

Mille

Avion Travel

Remo Anzovino

OPENING: Prudente

19 luglio – Otranto

Il sipario su Porto Rubino 2025 calerà con uno speciale tributo a Lucio Dalla intitolato Da Lucio al Mare, che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati del pop italiano.

Ermal Meta

Chiara Galiazzo

Aiello

Dimartino

Riccardo Sinigallia

OPENING: Sofia Rollo

I biglietti per le quattro tappe di Porto Rubino 2025 sono già disponibili in prevendita su vivaticket.com.

Foto di copertina a cura di Ilenia Tesoro