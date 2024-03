I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il ritorno live negli stadi italiani con “Hello World Tour Stadi 2025”

Dopo il grande successo riscosso con il tour del 2023 i Pinguini Tattici Nucleari tornano live negli stadi italiani nel 2025 con “Hello world Tour Stadi 2025“.

La band guidata da Riccardo Zanotti nel 2020, grazie anche alla partecipazione al Festival di Sanremo, ha fatto il grande salto nel mondo del Mainstream musicale italiano.

I numeri dello scorso anno del resto parlando da soli: Un milione di biglietti venduti in un anno e oltre un miliardo e mezzo di stream a coronare due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/GfK Italia, con il grande successo dell’album “Fake News“.

Il 2024 vedrà la band esibirsi live nei palasport italiani con un en plein di sold out per le 33 date in partenza il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE).

Tornando alle date negli stadi molto probabilmente il 2025 sarà anche l’anno che vedrà l’uscita del nuovo album della band. Ad oggi sono nove gli appuntamenti negli stadi italiani, una notizia data in anteprima al Tg1, in calendario.

I PINGUINI TATTICI NUCLEARi HELLO WORLD – TOUR STADI 2025.

Queste le date del nuovo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO

