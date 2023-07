Pinguini Tattici Nucleari scaletta San Siro. Partito il tour negli stadi, ecco tutte le info

Pinguini Tattici Nucleari scaletta San Siro.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno dato il via al loro lungo tour negli stadi con un doppio sold out nella Scala del Calcio, lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dopo il successo della data zero a Venezia (sold out), che ha visto 60.000 persone riunite al Parco San Giuliano Mestre, l’11 e il 12 luglio la Scala del Calcio ha accolto 120.000 persone pronte a cantare e a emozionarsi insieme a Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo.

In totale, saranno 11 gli stadi che coinvolgeranno oltre mezzo milione di persone e sarà così fino al 9 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Oltre due ore di spettacolo che racchiudono la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

La storia di una gavetta che parte dai piccoli club per riempire gli stadi e che, in dieci anni di concerti, ha conquistato un pubblico sempre più ampio e affezionato.

Di seguito ecco la scaletta delle date di San Siro del tour negli stadi dei PTN, arricchita da tutte le grandi hit che i ragazzi di Bergamo hanno regalato al pubblico negli ultimi anni.

Pinguini Tattici Nucleari Scaletta San Siro:

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

HIKIKOMORI

Coca zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Set acustico:

Scatole

Giulia

Cena di classe)

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley-Dj set Butt (Non sono Cool/Scooby Doo/L’Ultima Volta/Verdura/Melting Pop/Fede)

Ridere

Rubami la notte

ENCORE (con orchestra):

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

Il tour dei Pinguini proseguirà il 15 luglio da Firenze e toccherà tutte le maggiori location d’Italia. Sono sei le date già sold out a cui, a breve, faranno seguito tutte le altre.

Ecco il calendario completo:

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO, SOLD OUT

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo)

Ph. credits Francesco Prandoni