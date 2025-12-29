okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026: date e biglietti

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud con il tour estivo e un 2025 che lo ha visto protagonista tra festival italiani, palchi europei e una lunga serie di date sold out, okgiorgio annuncia il ritorno nei club con l’Italia Tour 2026. Una nuova serie di appuntamenti che segna l’avvio del prossimo capitolo live del progetto.

okgiorgio torna nei club con l’Italia Tour 2026

Il tour rappresenta un passaggio naturale dopo un anno di forte crescita, tra l’okitalia tour, le date europee e alcune tappe negli Stati Uniti. Nei club, okgiorgio riporta al centro la relazione diretta con il pubblico, costruendo uno spettacolo basato su un linguaggio personale che unisce elettronica e musica suonata, energia e momenti più intimi.

L’estetica resta essenziale ed eclettica, mentre il sound alterna spinta ritmica e passaggi più narrativi, già emersi in alcuni episodi di ko mixtape. Ogni live è pensato come un’esperienza a sé, mantenendo la “good vibe” come filo conduttore, ma senza replicare mai lo stesso schema.

Le date dell’Italia Tour 2026 di okgiorgio