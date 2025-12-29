29 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
29 Dicembre 2025

okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026: date e biglietti

Sei appuntamenti nei club tra aprile e maggio: in scaletta anche i brani di ko mixtape.

Tour di Oriana Meo
okgiorgio annuncia l’Italia Tour 2026: date e biglietti
Condividi su:

Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud con il tour estivo e un 2025 che lo ha visto protagonista tra festival italiani, palchi europei e una lunga serie di date sold out, okgiorgio annuncia il ritorno nei club con l’Italia Tour 2026. Una nuova serie di appuntamenti che segna l’avvio del prossimo capitolo live del progetto.

okgiorgio torna nei club con l’Italia Tour 2026

Il tour rappresenta un passaggio naturale dopo un anno di forte crescita, tra l’okitalia tour, le date europee e alcune tappe negli Stati Uniti. Nei club, okgiorgio riporta al centro la relazione diretta con il pubblico, costruendo uno spettacolo basato su un linguaggio personale che unisce elettronica e musica suonata, energia e momenti più intimi.

L’estetica resta essenziale ed eclettica, mentre il sound alterna spinta ritmica e passaggi più narrativi, già emersi in alcuni episodi di ko mixtape. Ogni live è pensato come un’esperienza a sé, mantenendo la “good vibe” come filo conduttore, ma senza replicare mai lo stesso schema.

Le date dell’Italia Tour 2026 di okgiorgio

  • 10 aprile 2026 – Vox Club – Nonantola (MO)
  • 11 aprile 2026 – Hall – Padova
  • 17 aprile 2026 – Fabrique – Milano
  • 23 aprile 2026 – Duel Club – Napoli
  • 24 aprile 2026 – Eremo Club – Molfetta (BA)
  • 29 maggio 2026 – Spring Attitude – Roma
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 2

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare
I protagonisti delle classifiche radio 2025: Alfa, Achille Lauro, The Kolors, Annalisa e Doechii. Analisi EarOne All Music Italia. 3

Classifiche Radio EarOne 2025: Warner con Achille Lauro, Kolors e Annalisa regina dei primi posti. Universal domina la Top 10 ed è record per Alfa
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
concerti-2026 5

Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 27 dicembre 2025]
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 7

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Madame e la citazione su Ornella Vanoni per il nuovo album 2026 8

Madame, in attesa del nuovo disco, si sfoga sui social e afferma: “Fosse nata 50 anni prima, Ornella Vanoni sarebbe stata la mia amante più bella”
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 9

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 10

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese

Cerca su A.M.I.