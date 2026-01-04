Noyz Narcos live 2026: date e biglietti del tour Italian Horror Story

NOYZ NARCOS torna live nel 2026 con ITALIAN HORROR STORY 2026, due appuntamenti nei palazzetti di Roma e Milano. Di seguito il calendario completo delle date già annunciate e le informazioni per l’acquisto dei biglietti.
- 📍 11 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
- 📍 16 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano
I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 16 dicembre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 21 dicembre 2025 alle ore 11:00.
