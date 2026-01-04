4 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
4 Gennaio 2026

Noyz Narcos live 2026: date e biglietti del tour Italian Horror Story

Il calendario completo delle date di Italian Horror Story 2026 nei palazzetti italiani.

Tour di Oriana Meo
Noyz Narcos live 2026 Italian Horror Story date tour
NOYZ NARCOS torna live nel 2026 con ITALIAN HORROR STORY 2026, due appuntamenti nei palazzetti di Roma e Milano. Di seguito il calendario completo delle date già annunciate e le informazioni per l’acquisto dei biglietti.

  • 📍 11 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma
  • 📍 16 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano

I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 16 dicembre 2025 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 21 dicembre 2025 alle ore 11:00.

Per una panoramica più ampia sui live già annunciati, qui trovi l’elenco completo dei concerti del 2026 in Italia.

Noyz Narcos live 2026 – Italian Horror Story

All Music Italia

